Один из крупнейших в стране распредцентров X5 Group открылся в Самаре

25 апреля 2024 года на территории логистического порта "Преображенка-2" в Волжском районе Самарской области открылся распределительный центр X5 Group, который стал вторым по площади среди всех подобных комплексов сети "Пятёрочка".

Новый распредцентр относится к важным инфраструктурным проектам — он обеспечивает рабочими местами более 550 жителей региона. Всего ритейлер уже сейчас предоставляет более 6500 рабочих мест для жителей Самарской области.

Решение построить крупный РЦ под Самарой приняли прошлым летом на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что у Самарской области уникальное, очень выгодное географическое расположение, но регион только в последние годы научился это использовать. "Создание таких предприятий, их развитие и мощный импульс для всей экономики даст ввод в эксплуатацию новой трассы и нового моста через Волгу. Знаю, что инвесторы, выбирая место расположения этого центра, учитывали и этот важнейший фактор", — прокомментировал губернатор.

Дмитрий Азаров также подчеркнул быстроту выполнения поставленной задачи: "Давайте вспомним о том, что договорённости были достигнуты меньше года назад. Года не прошло, как мы пожали друг другу руки, а объект уже стоит и работает на благо людей, работников предприятия и всех жителей Самарской области, поскольку этот центр обеспечивает товаропроводящую сеть из близлежащих регионов".

Станислав Шеинский, исполнительный директор территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка", отметил, что открытие распределительного центра в Самаре будет позитивно влиять на благосостояние и благополучие региона. "Для компании это второй по значимости, крупнейший в России распределительный центр. Первый — в Москве. И поэтому для нас это очень важно. Здесь работает уже больше 500 человек. Помимо этого, объект и дальше будет помогать развивать нашу сеть и давать больше рабочих мест. Чем больше объект, тем больше квот. Всего здесь будет обслуживаться 750 поставщиков".

РЦ занимает площадь 73 000 кв. м и включает в себя 6 зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной, кондитерской продукции, а также фруктов и овощей. В каждой из них созданы специальные условия для той или иной категории товаров. Например, фруктам и овощам требуется температура +6 и +8°С, для охлаждённых продуктов — 2—3°С, а для заморозки — от −2 до −24°С.

Запуск нового продуктового хаба позволит поволжским производителям не только сократить затраты на перевозки, но и расширить географию продаж своей продукции. По словам директора распределительного центра "Самара" Артема Акдавлетова, склад развивается и обновляется. "Мы работаем 24/7, не останавливаясь ни на минуту. Поставщик привозит нам товар, и мы развозим его по точкам. Преимущество в том, что склад большой, следовательно мы можем больше вместить поставщиков и отгружать в сутки 400 тысяч коробов, а это примерно 4,5 тысячи тонн товара. Поэтому очень важно иметь распределительный центр в регионе". Из этого комплекса идет снабжение не только Самарской, но и Ульяновской области, а также осуществляются поставки в Саратов, Пензу, Республику Башкортостан и Оренбург.

Артем Акдавлетов рассказал о том, какие технологии используются для работы РЦ. В их числе — специальная технология для дозревания зеленых бананов в камерах газации. Плоды помещаются в камеры, нагреваются до определённой температуры, далее туда попадает газ, который совершенно не опасен для здоровья. Уже после этого бананы дозревают и становятся спелыми всего за 6 дней. В обычных условиях этот процесс занимает больше месяца. Также для выборочного контроля качества используют рандомайзер и камеры слежения для дистанционного мониторинга продуктов. Практически все процессы в распределительном центре автоматизированы и роботизированы.