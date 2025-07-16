Пропавшего в Тольятти мальчика нашли живым и невредимым

В Самарской области сотрудниками полиции разыскан пропавший 11-летний мальчик, сообщает ГУ МВД региона.

Напомним, ребенок ушел из дома 15 июля и долгое время не возвращался. Его телефон был отключен.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили мальчика и доставили его в территориальный орган внутренних дел. В ближайшее время ребенок будет передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным сотрудников полиции в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.