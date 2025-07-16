Пропавшего в Тольятти мальчика нашли живым и невредимым

В Самарской области сотрудниками полиции разыскан пропавший 11-летний мальчик, сообщает ГУ МВД региона.
Напомним, ребенок ушел из дома 15 июля и долгое время не возвращался. Его телефон был отключен.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили мальчика и доставили его в территориальный орган внутренних дел. В ближайшее время ребенок будет передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данным сотрудников полиции в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.