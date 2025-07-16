16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кировском районе из реки извлекли тело погибшего мужчины В регионе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика Жительницу Самары осудили за финансирование украинской псевдорелигиозной организации Стало известно, кому предъявили обвинения по делу о взятках по нацпроекту В Самаре руководителям строительных организаций предъявлены обвинения в подкупах и взятках по нацпроектам

Происшествия

В регионе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудниками полиции разыскивается 11-летний Роман Севостьянов, который 15 июля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.

Приметы разыскиваемого: на вид 11 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карего цвета, при себе имел поясную сумку светло-коричневого цвета, сотовый телефон (выключен).

Особая примета: слева на щеке шрам в виде "галки".

Был одет в светлую футболку, светлые джинсовые шорты, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП по Центральному району У МВД России по городу Тольятти: 93-48-62, 93-49-87, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3