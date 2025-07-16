В регионе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

Сотрудниками полиции разыскивается 11-летний Роман Севостьянов, который 15 июля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.
Приметы разыскиваемого: на вид 11 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карего цвета, при себе имел поясную сумку светло-коричневого цвета, сотовый телефон (выключен).
Особая примета: слева на щеке шрам в виде "галки".
Был одет в светлую футболку, светлые джинсовые шорты, кроссовки черного цвета.
Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП по Центральному району У МВД России по городу Тольятти: 93-48-62, 93-49-87, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.