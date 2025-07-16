В регионе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

Сотрудниками полиции разыскивается 11-летний Роман Севостьянов, который 15 июля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.

Приметы разыскиваемого: на вид 11 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карего цвета, при себе имел поясную сумку светло-коричневого цвета, сотовый телефон (выключен).

Особая примета: слева на щеке шрам в виде "галки".

Был одет в светлую футболку, светлые джинсовые шорты, кроссовки черного цвета.