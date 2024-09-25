РОМИР: Каждый второй готовый завтрак покупается в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка" стала лидером по продаже готовых блюд для завтрака. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом "РОМИР".

Каждый второй готовый завтрак россияне покупают именно в "Пятёрочке". Среди самых популярных позиций — кофе и выпечка из собственной пекарни (65%) и блинчики или панкейки (34%).

Всего же 39% опрошенных россиян отдают предпочтение готовым завтракам из торговых сетей или сервисов доставки, причем 5% из них делают это на ежедневной основе. Чаще женщин за готовыми завтраками в магазин приходят мужчины (6% опрошенных мужчин покупают готовые блюда ежедневно, а 22% — минимум два-три раза в неделю). Также больше всего за такими покупками в магазины и сервисы доставки обращаются покупатели в возрасте от 18 до 24 лет (29% из них покупает готовые завтраки несколько раз в неделю).

Главными драйверами покупки готовых завтраков, помимо удобства и экономии времени, стали возможность разнообразить рацион, сократить расходы и избежать лишних покупок.

41% респондентов считают, что вкус готовых завтраков из магазинов напоминает блюда из ресторанов, а 36% отмечают сходство с домашней едой.