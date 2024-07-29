"Авито Недвижимость" и "Пятёрочка" назвали лучшие регионы для развития бизнеса в торговле

Самарская область попала в ТОП-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли — например, открыть продуктовый магазин по франшизе. Данные предоставили "Авито Недвижимость" совместно с торговой сетью "Пятёрочка".

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с Московской областью, Самарская, Свердловская и Ростовская области. В исследовании отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.

Индекс торговой привлекательности был рассчитан экспертами на основе 4 показателей, главный из которых — количество подходящих торговых помещений. Учитывали и такие данные, как: средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий, согласно статистике Росстата, а также средний чек в магазинах "Пятёрочка".

Руководитель категории коммерческой недвижимости на "Авито" Олег Изотов рассказал, что ежедневно тысячи предпринимателей ищут коммерческие помещения для аренды на "Авито Недвижимости".

Их выбор достаточно богат: более чем 83 000 офисов, 76 000 торговых площадей, 66 000 объектов свободного назначения, 32 000 складов и тысячи зданий под производство, предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы.

Если говорить об открытии франшизы в сфере ритейла, то в среднем в каждом регионе найдется более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади.

Помимо ключевых факторов, которые учитывались при проведении исследования, важно также брать во внимание уровень проникновения e-commerce в целом и сервисов доставки в частности в каждом из регионов. И, в отличие от столиц и городов-миллионников, регионы в этом смысле являются гораздо более привлекательными для открытия франшизы.

"Однако важно понимать, что выведенный нами индекс, отражает скорее общую картину, и бизнес-потенциал каждого лота индивидуален. Его, кстати, можно оценить с помощью специального отчета, который предоставляется на нашей платформе по каждому объявлению", — заключил Олег Изотов.

В среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла — без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше. Кроме этих регионов, в ТОП-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Доля предложений, потенциально подходящих для открытия большого продуктового магазина формата "Пятёрочки" (площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) в этих субъектах — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.

Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).