"Авито Недвижимость" и "Пятёрочка" назвали лучшие регионы для развития бизнеса в торговле

Самарская область попала в ТОП-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли — например, открыть продуктовый магазин по франшизе. Данные предоставили "Авито Недвижимость" совместно с торговой сетью "Пятёрочка".
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с Московской областью, Самарская, Свердловская и Ростовская области. В исследовании отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
Индекс торговой привлекательности был рассчитан экспертами на основе 4 показателей, главный из которых — количество подходящих торговых помещений. Учитывали и такие данные, как: средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий, согласно статистике Росстата, а также средний чек в магазинах "Пятёрочка".
Руководитель категории коммерческой недвижимости на "Авито" Олег Изотов рассказал, что ежедневно тысячи предпринимателей ищут коммерческие помещения для аренды на "Авито Недвижимости".
Их выбор достаточно богат: более чем 83 000 офисов, 76 000 торговых площадей, 66 000 объектов свободного назначения, 32 000 складов и тысячи зданий под производство, предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы.
Если говорить об открытии франшизы в сфере ритейла, то в среднем в каждом регионе найдется более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади.
Помимо ключевых факторов, которые учитывались при проведении исследования, важно также брать во внимание уровень проникновения e-commerce в целом и сервисов доставки в частности в каждом из регионов. И, в отличие от столиц и городов-миллионников, регионы в этом смысле являются гораздо более привлекательными для открытия франшизы.
"Однако важно понимать, что выведенный нами индекс, отражает скорее общую картину, и бизнес-потенциал каждого лота индивидуален. Его, кстати, можно оценить с помощью специального отчета, который предоставляется на нашей платформе по каждому объявлению", — заключил Олег Изотов.
В среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла — без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше. Кроме этих регионов, в ТОП-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Доля предложений, потенциально подходящих для открытия большого продуктового магазина формата "Пятёрочки" (площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) в этих субъектах — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.
Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.