В Самаре выделили 163 млн рублей на подготовку единого документа территориального планирования

Министерство градостроительной политики Самарской области ищет подрядчика, который подготовит единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары в рамках выполнения научно-исследовательской работы. Начальная цена контракта - 163,2 млн рублей.

Победителя торгов определят 1 сентября. Он должен будет выполнить условия контракта до конца 2026 года в два этапа — с даты заключения по 31 декабря 2025 г. и с 1 января по 1 декабря 2026 г.

Подрядчику предстоит выполнить научные исследования, обосновывающие механизмы социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории города, подготовить концепцию пространственного развития территории и апробировать научные исследования, подготовить проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

В техзадании обозначены задачи работы. В их числе: анализ состояния землепользования, планировочной структуры и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса, историко-культурного потенциала; формирование транспортного каркаса; определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения; выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения; определение мер по улучшению экологической обстановки; определение территорий, подлежащих реновации и т. п.

Отдельно прописано, что исходные данные, которые министерство передаст исполнителю, должны находиться под грифом "совершенно секретно".

Напомним, в июле текущего года стало известно, что для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов. По его словам, данный документ служит новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа.

Данная работа — часть градостроительной реформы, проводимой в регионе.