16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выделили 163 млн рублей на подготовку единого документа территориального планирования В Самаре на 5-й просеке около оз. Леснуха планируют построить 56 домов Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС "Тольяттиазот" завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака Жителей пяти улиц Самары расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год

Экономика и бизнес

В Самаре выделили 163 млн рублей на подготовку единого документа территориального планирования

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство градостроительной политики Самарской области ищет подрядчика, который подготовит единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары в рамках выполнения научно-исследовательской работы. Начальная цена контракта - 163,2 млн рублей.

Победителя торгов определят 1 сентября. Он должен будет выполнить условия контракта до конца 2026 года в два этапа — с даты заключения по 31 декабря 2025 г. и с 1 января по 1 декабря 2026 г.

Подрядчику предстоит выполнить научные исследования, обосновывающие механизмы социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории города, подготовить концепцию пространственного развития территории и апробировать научные исследования, подготовить проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

В техзадании обозначены задачи работы. В их числе: анализ состояния землепользования, планировочной структуры и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса, историко-культурного потенциала; формирование транспортного каркаса; определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения; выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения; определение мер по улучшению экологической обстановки; определение территорий, подлежащих реновации и т. п.

Отдельно прописано, что исходные данные, которые министерство передаст исполнителю, должны находиться под грифом "совершенно секретно".

Напомним, в июле текущего года стало известно, что для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов. По его словам, данный документ служит новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа.

Данная работа — часть градостроительной реформы, проводимой в регионе.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31