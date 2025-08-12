В Самаре выделили 163 млн рублей на подготовку единого документа территориального планирования

Министерство градостроительной политики Самарской области ищет подрядчика, который подготовит единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары в рамках выполнения научно-исследовательской работы. Начальная цена контракта - 163,2 млн рублей.
Победителя торгов определят 1 сентября. Он должен будет выполнить условия контракта до конца 2026 года в два этапа — с даты заключения по 31 декабря 2025 г. и с 1 января по 1 декабря 2026 г.
Подрядчику предстоит выполнить научные исследования, обосновывающие механизмы социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории города, подготовить концепцию пространственного развития территории и апробировать научные исследования, подготовить проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.
В техзадании обозначены задачи работы. В их числе: анализ состояния землепользования, планировочной структуры и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса, историко-культурного потенциала; формирование транспортного каркаса; определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения; выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения; определение мер по улучшению экологической обстановки; определение территорий, подлежащих реновации и т. п.
Отдельно прописано, что исходные данные, которые министерство передаст исполнителю, должны находиться под грифом "совершенно секретно".
Напомним, в июле текущего года стало известно, что для Самары разработают новые генплан и ПЗЗ в едином документе. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов. По его словам, данный документ служит новым генеральным планом и правилами землепользования и застройки Самары, но в формате одного документа.
Данная работа — часть градостроительной реформы, проводимой в регионе.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.