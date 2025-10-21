III Всероссийский научно-технологический диктант пройдет 30 октября

В четверг, 30 октября, в рамках XII Международного форума технологического развития "Технопром-2025" состоится III Всероссийский научно-технологический диктант.
Диктант проводится уже в третий раз Фондом научно-технологического развития Новосибирской области в рамках Международного форума технологического развития "Технопром" и ежегодно погружает участников в актуальную отраслевую тематику, вопросы влияния технологий на жизнь людей, результаты и перспективы фундаментальных научных исследований. В этом году организация и проведение диктанта также осуществляется совместно с федеральным партийным проектом "Выбирай свое". Мероприятие соответствует ключевым задачам Десятилетия науки и технологий в России: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок и повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для россиян.
Диктант проводится очно и онлайн — на официальном сайте форумтехнопром.рф.
Тема научно-технологического диктанта в 2025 г. — "Технологии победы". Участники познакомятся с технологиями и научными открытиями, сыгравшими решающую роль в достижении победы в Великой Отечественной войне: от научных исследований и медицинских разработок до современных информационных технологий и средств связи, использовавшихся в разведывательной работе тех времен.
К участию приглашаются все желающие. Первая сотня участников получит сертификат о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы.
II Всероссийский научно-технологический диктант прошел в 2024 г., участники смогли проверить свои знания в сфере новейших биотехнологий.
