В Самарской области НПЗ, пострадавшим от атак БПЛА, дадут налоговые льготы

Правительство Самарской области окажет поддержку предприятиям нефтегазового сектора, которые пострадали из-за атак беспилотников. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В очередной раз противником были атакованы объекты ТЭК на территории Самарской области. Они не увенчались успехом. Вместе с тем мы видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительством Самарской области было принято решение о безусловной поддержке тех предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе, с целью их модернизации и обновления с учетом современных подходов к организации промышленного производства такого типа и ущерба, которые они понесли", — сказал глава региона.

Губернатор планирует обратиться к руководителям пяти крупнейших компаний с предложением создать совместную комиссию по развитию нефтегазового сектора Самарской области для оценки ущерба, который был нанесен в рамках этих недружественных действий, и модернизации производства по самым современным экологическим стандартам.

"По моему поручению правительство Самарской области, министерство финансов во взаимодействии с федеральными структурами проведет оценку законодательства в части фискальной политики. Мы предложим этим компаниям на трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только восстановить базовую исходную задачу (в случае обнаружения ущерба), но и модернизироваться по самым современным стандартам", — отметил губернатор.

По его словам, готовит инициативу Российский союз промышленников и предпринимателей. Она будет оформлена законом Самарской области: "Ключевой тезис следующий: Самарская область — это не регион присутствия одной госкомпании. Самарская область — это регион присутствия крупнейших нефтегазовых компаний".

Опасность атаки БПЛА объявляют в Самарской области практически ежедневно. В ночь на 19 октября над регионом сбили 12 украинских беспилотников. Ранее в результате аналогичных атак пострадали несколько предприятий нефтегазового сектора.