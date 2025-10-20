16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области НПЗ, пострадавшим от атак БПЛА, дадут налоговые льготы В Самарской области увеличат налог для мигрантов Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве Олег Никитенко: "Без метро и удобных пересадок Самара рискует потерять городское единство" "Город должен развиваться комплексно и на перспективу" — доцент СамГТУ Анна Жоголева о новом Генплане Самары

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области НПЗ, пострадавшим от атак БПЛА, дадут налоговые льготы

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области окажет поддержку предприятиям нефтегазового сектора, которые пострадали из-за атак беспилотников. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 20 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В очередной раз противником были атакованы объекты ТЭК на территории Самарской области. Они не увенчались успехом. Вместе с тем мы видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительством Самарской области было принято решение о безусловной поддержке тех предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе, с целью их модернизации и обновления с учетом современных подходов к организации промышленного производства такого типа и ущерба, которые они понесли", — сказал глава региона.

Губернатор планирует обратиться к руководителям пяти крупнейших компаний с предложением создать совместную комиссию по развитию нефтегазового сектора Самарской области для оценки ущерба, который был нанесен в рамках этих недружественных действий, и модернизации производства по самым современным экологическим стандартам.

"По моему поручению правительство Самарской области, министерство финансов во взаимодействии с федеральными структурами проведет оценку законодательства в части фискальной политики. Мы предложим этим компаниям на трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только восстановить базовую исходную задачу (в случае обнаружения ущерба), но и модернизироваться по самым современным стандартам", — отметил губернатор.

По его словам, готовит инициативу Российский союз промышленников и предпринимателей. Она будет оформлена законом Самарской области: "Ключевой тезис следующий: Самарская область — это не регион присутствия одной госкомпании. Самарская область — это регион присутствия крупнейших нефтегазовых компаний".

Опасность атаки БПЛА объявляют в Самарской области практически ежедневно. В ночь на 19 октября над регионом сбили 12 украинских беспилотников. Ранее в результате аналогичных атак пострадали несколько предприятий нефтегазового сектора. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2