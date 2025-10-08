16+
Экономическая политика Экономика и бизнес

Технопарк "Жигулевская долина" занял второе место по эффективности в стране

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, снова заняв второе место в XI Национальном рейтинге технопарков России.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Результаты обнародовали 8 октября на площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума.

"Наш технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" снова в тройке лучших в стране. И это не только признание эффективности технопарка, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, которая сегодня является реальным драйвером экономики и точкой притяжения перспективных технологических проектов. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку, а всей нашей команде — за слаженную работу", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В последние годы "Жигулевская долина" стабильно входит в тройку лучших. "Наша цель — привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ. В 2025 г. эксперты оценивали эффективность работы более 40 технопарков из 23 регионов.

В этом году была обновлена методика: особое внимание уделили опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем.

"Формирование итогов ежегодно осуществляет экспертный совет, в который входят представители федеральных министерств, институтов развития и экспертного сообщества. Это позволяет отражать объективную картину развития технопарков в России. В этом году методика дополнена критериями, которые учитывают современные вызовы — от низкоуглеродного развития до цифровизации и новых технологических направлений", — отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКиТ РФ).

Технопарк "Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнером Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

"Наш технопарк не только удерживает лидерские позиции, но и подтверждает свою значимость для национальной экономики, являясь примером для других инновационных площадок и привлекая внимание инвесторов, резидентов и партнеров", — отметил директор ГАУ "ЦИК СО" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

