В Самарской области отметили десятилетие крупного бизнес-сообщества

В Самарской области выстраивается конструктивный диалог между бизнесом и властью. Для продуктивного взаимодействия в регионе успешно работают бизнес-сообщества, которые помогают высказывать позицию бизнеса по разным вопросам ведения своего дела, законодательным изменениям в сфере МСП, внедрению актуальных инструментов поддержки.

Региональное сообщество предпринимателей "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" отмечает 10-летие со дня основания. В честь юбилея на площадке центра "Мой бизнес" состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц региона, руководства сообщества и его резидентов.

"Сегодня Сообщество — это команда единомышленников, объединённых общими целями и ценностями. Объединение не только вносит огромный вклад в экономические, научные и технологические достижения региона, но и участвует в подготовке молодого поколения предпринимателей, последовательно поддерживает социальную ответственность бизнеса. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем совместно открывать уникальные производства, развивать технологии и укреплять экономику региона", — поздравил присутствующих Антон Емельяненко, врио вице-губернатора — руководителя администрации Губернатора Самарской области.

"Топ-менеджер" активно продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти, участвует в работе по улучшению инвестклимата, бизнес-среды и развитию предпринимательства в регионе.

"Сегодня в рядах объединения — более 200 успешных бизнесменов и руководителей компаний, суммарный оборот которых в 2024 году превысил 220 млрд рублей. За десятилетний период сообщество организовало свыше 500 деловых мероприятий: конференций, форумов, нетворкингов, бизнес-встреч. Мы гордимся успехом каждого нашего предпринимателя и готовы поддерживать их проекты и начинания", — отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга".

Сообщество ведет активную работу по повышению доступности информации о мерах государственной поддержки. Благодаря взаимодействию с органами власти, инфраструктурой поддержки, многие резиденты смогли реализовать масштабные проекты, укрепить своё положение на рынке.

"Это уникальное сообщество бизнес-людей с разным опытом. И здесь ты видишь альтернативные пути развития, решения проблем, которые самостоятельно не увидел бы. Это большое количество связей, помощь в выстраивании диалога с властью", — рассказал один из резидентов, директор компании "Тесвел" Сергей Моршанский.

После торжественной части состоялась пленарная дискуссия, участники которого разобрали реализованные кейсы и успешные проекты резидентов.

