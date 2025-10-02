16+
Малый бизнес Экономическая политика

В центре "Мой бизнес" предприниматели защитили креативные бизнес-проекты

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли трехнедельный обучающий курс на площадке центра "Мой бизнес". Вместе с региональными и федеральными спикерами они освоили базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Завершающим этапом курса стала защита бизнес-проектов. Выпускники обучающей программы представили разнообразные проекты: в сфере моды, маркетинга, исполнительского искусства, гастрономии. Экспертная комиссия оценивала креативность, опыт работы, бизнес-план, актуальность.

"Самарская область богата историческими местами, красивыми пейзажами, до некоторых из них непросто добраться. И мы предлагаем экскурсии до этих локаций на квадроциклах. Это эмоции, адреналин, уникальные маршруты, — рассказывает основатель туристического клуба Александр Овчинников. — Обучающий курс был шикарный. У меня консервативные взгляды, подходы к бизнесу, а здесь я получил современное обучение. Не знаю, дойдет ли мой проект до гранта, но главное — это приобретенные знания, которые я уже начал внедрять в свою модель бизнеса".

"Мы хотим поставить детский балетный спектакль, в Самаре такого не делали. В нем будут участвовать не только дети с уже большим опытом, но и начинающие балерины нашей студии. На обучении мы поняли, что нужно больше креатива внедрять в бизнес, и узнали, как доработать нашу идею, хорошо упаковать ее", — отмечает руководитель балетной студии Евгения Кашапова.

Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты, получают сертификат о прохождении курса и доступ к регистрации заявки на грант до 500 тыс. руб. на развитие своих творческих проектов.

"В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И данный обучающий курс, а затем и грантовый конкурс — большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что по итогу интенсива, участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

