Самарские мастера представили свои изделия на выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка — 2025"

Восемь предприятий, занимающихся производством и реализацией сувениров и изделий народных художественных промыслов, представили коллективную экспозицию Самарской области на выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка — 2025".
Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тыс. мастеров и организаций из 72 регионов страны.
Региональный стенд был организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес". Задачу продвигать местных производителей и помогать им в сбыте продукции ранее обозначил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Представители самарских компаний продемонстрировали свои лучшие изделия, смогли наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
По итогам проведения выставки все экспоненты коллективного стенда Самарской области были отмечены дипломами за высокий профессионализм и актуальность представленной экспозиции.
"Для нас это не только возможность наладить деловые контакты, но и оценить рынок, оценить последние тренды отрасли, новые возможности и векторы ее развития, найти новые товары и услуги, приобрести или заказать уникальные работы мастеров и художников промыслов, найти новых партнеров", — подчеркнула предприниматель из Самары Ирина Шарова.
Анонсы предстоящих выставок и других событий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Там же начинающие и действующие предприниматели могут выбрать наиболее актуальную для бизнеса услугу и заполнить заявку на ее получение.
За мерами господдержки также можно обратиться в региональный центр "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
