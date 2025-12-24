Самарские мастера представили свои изделия на выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка — 2025"

Восемь предприятий, занимающихся производством и реализацией сувениров и изделий народных художественных промыслов, представили коллективную экспозицию Самарской области на выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка — 2025".

Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тыс. мастеров и организаций из 72 регионов страны.

Региональный стенд был организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес". Задачу продвигать местных производителей и помогать им в сбыте продукции ранее обозначил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Представители самарских компаний продемонстрировали свои лучшие изделия, смогли наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

По итогам проведения выставки все экспоненты коллективного стенда Самарской области были отмечены дипломами за высокий профессионализм и актуальность представленной экспозиции.

"Для нас это не только возможность наладить деловые контакты, но и оценить рынок, оценить последние тренды отрасли, новые возможности и векторы ее развития, найти новые товары и услуги, приобрести или заказать уникальные работы мастеров и художников промыслов, найти новых партнеров", — подчеркнула предприниматель из Самары Ирина Шарова.

Анонсы предстоящих выставок и других событий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Там же начинающие и действующие предприниматели могут выбрать наиболее актуальную для бизнеса услугу и заполнить заявку на ее получение.

За мерами господдержки также можно обратиться в региональный центр "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".