Рассказывает "КонсультантПлюс": можно ли оформить ИП без ведома гражданина?

Без меня меня женили… Таким словами можно описать ситуацию, в которую попала некая Гражданка. Каким-то чудом она узнала, что стала ИП, сама того не желая. Специалисты "КонсультантПлюс" помогут разобраться — можно ли оформить ИП без ведома гражданина?

Разумеется, Гражданка сразу же обратилась в полицию. Однако там ей отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Кроме этого, она обратилась в ИФНС, потребовав признать недействительной ее регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений в ИФНС ею не направлялось и вообще вести предпринимательскую деятельность она не планировала. Но ИФНС тоже отказала: мол, с нашей стороны никаких нарушений не было. Вы подали заявление и сопутствующие документы, подписав их квалифицированной электронной подписью, а мы вас зарегистрировали. Гражданка с отказом не согласилась и обратилась в суд.

В суде налоговики придерживались своей позиции, отметив при этом, что уже исключили Гражданку из ЕГРИП как недействующего индивидуального предпринимателя, так что расходимся, господа.

Гражданка расходиться не захотела и в суде пояснила, что ЭЦП она не получала. Однако удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись, ответил, что идентификация Гражданки проведена дистанционно без личного присутствия путем предоставления сведений из ЕСИА иже Госуслуги. Мол, Гражданка в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей Деловая среда (dasreda.ru), которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета.

Суд с Гражданкой согласился. Само по себе отсутствие у ИФНС обязанности проводить проверку достоверности сведений и экспертизу представленных документов не свидетельствует о законности и обоснованности оспариваемого решения Инспекции, поскольку представление на государственную регистрацию недостоверных документов без волеизъявления самого лица, изъявившего желание зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в любом случае не может являться законным основанием для государственной регистрации этого лица в качестве индивидуального предпринимателя. Из документов, представленных в материалы дела Гражданкой, следует, что предпринимателем она быть совсем не хотела. Так не хотела, что даже искала помощи у полиции. Получается, статус ИП присвоен Гражданке при отсутствии ее прямого, добровольного волеизъявления на осуществление предпринимательской деятельности, получение от нее дохода и намерения уплачивать налоги. Таким образом, решение ИФНС не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы Гражданки, а значит, является недействительным. Все, теперь можно расходиться.

По данным ФНС в последнее время участились случаи оформления ИП без ведома граждан. Фиктивных предпринимателей используют как фирмы-однодневки для проведения сделки, вывода денег и ухода от налогов. Часто это происходит с незаконным использованием их квалифицированной электронной подписи. Если на ваше имя кто-то открыл ИП, вам обязательно нужно предпринять все усилия для его закрытия. Для этого нужно обратиться в ИФНС и полицию. В противном случае вам могут быть предъявлены претензии как со стороны налоговиков и контрагентов, так и со стороны правоохранительных органов, ведь регистрация ИП на подставное лицо — уголовно наказуемое деяние для всех участников схемы.

Цена вопроса: Возможная налоговая и кредиторская задолженность, уголовная ответственность.

