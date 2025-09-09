Предприниматели и самозанятые представили свои товары на фестивале креативных индустрий в Кинеле

Сезон осенних ярмарок региональных производителей открыл маркет 6 сентября в Кинеле. Свою продукцию предприниматели и самозанятые представили в рамках Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ 2025.
Бесплатные торговые места на ярмарках — одна из самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Услуга оказывается областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"Ярмарки — это важный инструмент поддержки местных производителей и предпринимателей. Для них это прямой контакт с покупателем, возможность представить продукцию без посредников. А для жителей — это шанс купить качественные товары напрямую от производителя, поддержав местный бизнес. Формат пользуется большой популярностью, и мы продолжим развивать это направление в регионе", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Для региональных мастеров и ремесленников участие в макетах в рамках крупных областных событий — это возможность презентовать свою продукцию на широкую аудиторию, привлечь новых клиентов и пообщаться с представителями креативного бизнес-сообщества. На ярмарке предприниматели представили одежду и украшения, необычные сувениры, предметы декора, сладкую продукцию и многое другое.
"Я искренне считаю, что такие маркеты помогают развиваться малому бизнесу и помогают предпринимателям заявлять о себе. Потому что зачастую очень сложно быть проявленным и находить клиентов, и я считаю, что благодаря центру "Мой бизнес" потребитель видит реального продавца. Это очень полезно", — делится участница ярмарки Наталья Кузеванова, руководитель компании "Вафли 63".
"Мы изготавливаем соевые свечи, макраме, декор для дома. Такие ярмарки — это отличный шанс найти новых клиентов, это хорошее общение. К тому же это возможность показать себя не только в Самаре, но еще и на других площадках региона", — рассказала Елена Брыксина, основатель бренда "Волжский лес".
Следующая крупная ярмарка пройдет в рамках празднования Дня города в Самаре. Приобрести продукцию местных мастеров можно 14 сентября на площади им. Куйбышева.
Сегодня сектору креативной экономики в Самарской области уделяется большое внимание, расширяется инструментарий поддержки. Так, творческие предприниматели могут до 10 сентября заполнить заявку на обучающий курс для креативных индустрий. Выпускники программы смогут участвовать в конкурсе грантов и выиграть до 500 тысяч рублей на реализацию своих творческих проектов.
Все меры поддержки начинающих и действующих предпринимателей размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru. Получить консультацию или услугу можно, обратившись в один из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области.
