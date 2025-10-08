В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса

В Самарской области началось обучение по федеральной грантовой программе "Серебряный старт". Её участниками стали более 30 жителей региона "серебряного" возраста.
Проект дает возможность старшему поколению монетизировать свой опыт и увлечения, получив все необходимые знания и стартовый капитал для запуска бизнеса. В регионе программа проводится областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес".
"На этапе приема заявок мы увидели большой интерес со стороны старшего поколения — на участие в программе поступило более 60 заявок. Мы надеемся, что образовательный курс и грантовая поддержка помогут нашим предприимчивым пенсионерам стартовать в бизнесе или развить уже существующий проект", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
"Серебряный старт" — это бесплатный образовательный курс, который реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Программа стартовала в 25 пилотных регионах, включая Самарскую область. Очное обучение пройдет с 8 по 17 октября в центрах "Мой бизнес" Самары и Тольятти.
Программа построена таким образом, чтобы дать участникам все необходимые практические знания для запуска дела: от генерации идеи и правовых основ до финансового планирования и маркетинга. В рамках обучения запланированы бизнес-экскурсии, где можно будет изнутри увидеть работу успешных компаний и пообщаться с действующими предпринимателями.
Участница проекта из Нефтегорского района Наталья Сукачева много лет преподавала историю и обществознание, но душа всегда лежала к творчеству. После выхода на пенсию всё время посвятила любимому хобби: делает изделия из бисера, витража, эпоксидной смолы.
"Мечтаю открыть творческую мастерскую. Как человек с педагогическим прошлым, хотела бы обучать детей и взрослых создавать уникальные, ручные изделия, — отмечает Наталья Сукачева. — Пришла на проект, чтобы как можно больше узнать: это и юридические вопросы, и финансовые, сегодня нужно идти в ногу со временем, и этим нюансам и новшествам тоже хочу здесь обучиться".
Предприниматель из Самары Евгений Капишников пришел на программу сразу с двумя проектами: он тренер и помогает пожилым людям сохранять физическую форму, а также занимается антикварными вещами.
"Всё это было на уровне хобби, потому что была основная работа, а сейчас, с выходом на пенсию, буду развивать свои проекты, хочу получать прибыль", — отмечает Евгений.
Итогом обучения станет защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией, по результатам которой один победитель получит грант в размере 150 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
Победитель регионального этапа также получит шанс поучаствовать в федеральном финале, где три лучших проекта получат по 500 000 рублей.
"Серебряный старт" становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке", — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Грантодатели: Благотворительный фонд Х5 "Выручаем", Фонд "Наше будущее", Ozon. Генеральный партнер: Авито Путешествия. Банк-партнер: Альфа-банк. Партнер: Фонд "Форар". Продуктовый партнер: бухгалтерия для бизнеса "Моё дело". Информационные партнеры: Объясняем.рф, "ФедералПресс", Добро.рф, Союз пенсионеров России, 7Дней.ru.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
