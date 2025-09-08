На 45 млрд рублей производственной продукции закупили госкомпании у МСП-поставщиков Самарской области

Объем закупок продукции производственного назначения у МСП Самарской области по итогам семи месяцев 2025 года составил 44,7 млрд рублей. Показатели регионов представила Корпорация МСП.
Общий объем закупок крупнейших заказчиков у региональных МСП по итогам семи месяцев 2025 года составил 81,5 млрд рублей. Это на 16 млрд рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, Самарская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим приростом объема заключенных договоров в рамках 223-ФЗ.
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.
"Рост закупок у малого бизнеса и лидирующие позиции региона — это результат нашей работы по интеграции МСП в цепочки крупнейших госкомпаний. За этими цифрами — новые контракты для местных предпринимателей, укрепление промышленности и уверенное развитие региональной экономики", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В целом по стране за семь месяцев госкомпании закупили у МСП продукции производственного назначения на 2,8 трлн рублей, заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП.
ТОП-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили наибольший объем договоров, пришелся на продукцию обрабатывающих производств, сооружения и строительные работы, административные и вспомогательные услуги, услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью.
"Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.
Корпорация МСП и региональные органы власти осуществляют контроль соблюдения компаниями с госучастием 25-процентной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проводятся ярмарки промышленной кооперации, где крупные предприятия региона могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам — субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества. С анонсами мероприятий и перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
