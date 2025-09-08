16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На 45 млрд рублей производственной продукции закупили госкомпании у МСП-поставщиков Самарской области Суд оставил территорию стадиона "Буревестник" за Шаповаловым Суд обязал снести коттеджи для VIP-персон на 1-й просеке Природоохранный прокурор потребовал ликвидировать карьер в "Самарской Луке" В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель"

Государство и Бизнес Экономическая политика

На 45 млрд рублей производственной продукции закупили госкомпании у МСП-поставщиков Самарской области

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объем закупок продукции производственного назначения у МСП Самарской области по итогам семи месяцев 2025 года составил 44,7 млрд рублей. Показатели регионов представила Корпорация МСП.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Общий объем закупок крупнейших заказчиков у региональных МСП по итогам семи месяцев 2025 года составил 81,5 млрд рублей. Это на 16 млрд рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, Самарская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим приростом объема заключенных договоров в рамках 223-ФЗ.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

"Рост закупок у малого бизнеса и лидирующие позиции региона — это результат нашей работы по интеграции МСП в цепочки крупнейших госкомпаний. За этими цифрами — новые контракты для местных предпринимателей, укрепление промышленности и уверенное развитие региональной экономики", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране за семь месяцев госкомпании закупили у МСП продукции производственного назначения на 2,8 трлн рублей, заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП.

ТОП-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили наибольший объем договоров, пришелся на продукцию обрабатывающих производств, сооружения и строительные работы, административные и вспомогательные услуги, услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью.

"Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Корпорация МСП и региональные органы власти осуществляют контроль соблюдения компаниями с госучастием 25-процентной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проводятся ярмарки промышленной кооперации, где крупные предприятия региона могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам — субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества. С анонсами мероприятий и перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5