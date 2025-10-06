Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения

Более 1200 малых и средних предприятий в сфере машиностроения зарегистрированы в Самарской области, что составляет 2,7% от общего числа машиностроительных предприятий в России. Таким образом, регион вошел в первую десятку субъектов страны по количеству таких компаний.
"В Самарской области отрасль машиностроения демонстрирует устойчивый рост: предприятия наращивают объемы выпускаемой продукции, внедряют новые технологии, активно ведут работу в области импортозамещения. Мы, со своей стороны, всегда готовы помочь бизнесу в привлечении региональных и федеральных инструментов поддержки", — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
По данным Корпорации МСП, за последние три года в России количество предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения выросло на 14,4% и сегодня превышает 46 тысяч. При этом годовая выручка машиностроительных МСП увеличилась на 84%, с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн рублей по итогам 2024 года.
"МСП в машиностроении более стабильны, чем бизнес в других отраслях — их средний возраст составляет 9,5 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,7 лет. Одним из ключевых драйверов развития безусловно является увеличение спроса на машиностроительную продукцию на фоне ухода с отечественного рынка зарубежных производителей, необходимость импортозамещения и таргетированная поддержка таких компаний со стороны государства", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" финансовую поддержку предприятия могут получить в Гарантийном фонде Самарской области, а также по программам регионального Фонда развития промышленности.
Обратиться за льготным кредитованием или получить консультацию можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?