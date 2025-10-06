Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения

Более 1200 малых и средних предприятий в сфере машиностроения зарегистрированы в Самарской области, что составляет 2,7% от общего числа машиностроительных предприятий в России. Таким образом, регион вошел в первую десятку субъектов страны по количеству таких компаний.

"В Самарской области отрасль машиностроения демонстрирует устойчивый рост: предприятия наращивают объемы выпускаемой продукции, внедряют новые технологии, активно ведут работу в области импортозамещения. Мы, со своей стороны, всегда готовы помочь бизнесу в привлечении региональных и федеральных инструментов поддержки", — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По данным Корпорации МСП, за последние три года в России количество предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения выросло на 14,4% и сегодня превышает 46 тысяч. При этом годовая выручка машиностроительных МСП увеличилась на 84%, с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн рублей по итогам 2024 года.

"МСП в машиностроении более стабильны, чем бизнес в других отраслях — их средний возраст составляет 9,5 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,7 лет. Одним из ключевых драйверов развития безусловно является увеличение спроса на машиностроительную продукцию на фоне ухода с отечественного рынка зарубежных производителей, необходимость импортозамещения и таргетированная поддержка таких компаний со стороны государства", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" финансовую поддержку предприятия могут получить в Гарантийном фонде Самарской области, а также по программам регионального Фонда развития промышленности.

Обратиться за льготным кредитованием или получить консультацию можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.