16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения Развитие производств и вопросы бизнеса: Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе "СВОё Дело. Самарская область" Владельцы базы отдыха "Малыш" не смогли оспорить возвращение земли государству В Самарской области стартовали съемки комедийного сериала "Новости"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 1200 малых и средних предприятий в сфере машиностроения зарегистрированы в Самарской области, что составляет 2,7% от общего числа машиностроительных предприятий в России. Таким образом, регион вошел в первую десятку субъектов страны по количеству таких компаний.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В Самарской области отрасль машиностроения демонстрирует устойчивый рост: предприятия наращивают объемы выпускаемой продукции, внедряют новые технологии, активно ведут работу в области импортозамещения. Мы, со своей стороны, всегда готовы помочь бизнесу в привлечении региональных и федеральных инструментов поддержки", — подчеркнул зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По данным Корпорации МСП, за последние три года в России количество предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения выросло на 14,4% и сегодня превышает 46 тысяч. При этом годовая выручка машиностроительных МСП увеличилась на 84%, с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн рублей по итогам 2024 года.

"МСП в машиностроении более стабильны, чем бизнес в других отраслях — их средний возраст составляет 9,5 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,7 лет. Одним из ключевых драйверов развития безусловно является увеличение спроса на машиностроительную продукцию на фоне ухода с отечественного рынка зарубежных производителей, необходимость импортозамещения и таргетированная поддержка таких компаний со стороны государства", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" финансовую поддержку предприятия могут получить в Гарантийном фонде Самарской области, а также по программам регионального Фонда развития промышленности.

Обратиться за льготным кредитованием или получить консультацию можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2