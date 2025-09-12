16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей "серебряного возраста"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В региональном центре "Мой бизнес" начался прием заявок на участие в федеральной программе "Серебряный старт", направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Программа стартует 8 октября 2025 года в 25 пилотных регионах, включая Самарскую область. Проект реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов.

Грант для победителя регионального этапа — 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.

Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку по ссылке. Участие бесплатное.

"Мы рады присоединиться к федеральному проекту, который открывает новые возможности для предприимчивых жителей нашего региона пенсионного возраста. Люди старшего поколения обладают огромным запасом опыта и компетенций. Данный проект позволит раскрыть творческий и предпринимательский потенциал пожилых людей, создать условия для успешного старта собственного дела и внести вклад в экономическое развитие региона", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Комплекс мер поддержки включает: образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности; грантовую поддержку лучших бизнес-проектов; консультационное сопровождение опытными наставниками; сообщество единомышленников для нетворкинга.

"Серебряный старт" является стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке", — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа "Серебряный старт" ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности: уход и забота, бытовые услуги, туризм и гостеприимство, образовательные услуги, монетизация хобби.

Организатор — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство "Мой бизнес", грантодатели — Благотворительный фонд Х5 "Выручаем", Фонд "Наше будущее", партнеры — "Авито", Фонд "Форар", информационные партнеры — Союз пенсионеров России, Объясняем. рф, "ФедералПресс".

