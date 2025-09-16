Владельцы базы отдыха "Малыш" не смогли оспорить возвращение земли государству

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО "Авиационные технологии" на решение арбитражного суда, постановившего снести базу отдыха "Малыш".

Напомним, база отдыха "Малыш" находится на берегу Волги в рекреационной зоне на территории национального парка "Самарская Лука", занимает более 40 тыс. кв. м и включает 43 летних домика и 11 хозпостроек. У владельца турбазы ООО "Авиационные технологии" нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества. Арендную плату также никто не вносил.

Природная территория, на которой расположена база, находится в Рождественском лесничестве в границах национального парка и относится к категории особо охраняемых.

Ранее по иску прокуратуры Арбитражный суд Самарской области обязал организацию освободить самовольно занятый участок и в течение месяца демонтировать постройки. Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу.

Апелляционная инстанция сочла возражения прокуратуры обоснованными и оставила решение суда без изменений.