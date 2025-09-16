Владельцы базы отдыха "Малыш" не смогли оспорить возвращение земли государству

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО "Авиационные технологии" на решение арбитражного суда, постановившего снести базу отдыха "Малыш".
Напомним, база отдыха "Малыш" находится на берегу Волги в рекреационной зоне на территории национального парка "Самарская Лука", занимает более 40 тыс. кв. м и включает 43 летних домика и 11 хозпостроек. У владельца турбазы ООО "Авиационные технологии" нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества. Арендную плату также никто не вносил.
Природная территория, на которой расположена база, находится в Рождественском лесничестве в границах национального парка и относится к категории особо охраняемых.
Ранее по иску прокуратуры Арбитражный суд Самарской области обязал организацию освободить самовольно занятый участок и в течение месяца демонтировать постройки. Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу.
Апелляционная инстанция сочла возражения прокуратуры обоснованными и оставила решение суда без изменений.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?