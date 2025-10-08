16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса В программе "СВОё Дело" примут участие 350 ветеранов СВО и члены их семей Минпромторг РФ отсудил 568 млн рублей у разработчика электромобиля Zetta Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения Развитие производств и вопросы бизнеса: Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск

Государство и Бизнес Экономическая политика

В программе "СВОё Дело" примут участие 350 ветеранов СВО и члены их семей

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом потоке обучения, который стартовал в среду, 8 октября, в региональном центре "Мой бизнес" — 90 участников. Всего на участие в программе заявки подали 350 жителей региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"СВОё Дело. Самарская область" — бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе.

Участники первого потока уже посетили ряд мотивационных встреч, прошли занятия по генерации бизнес-идей и теперь приступили к обучающему модулю программы.

Среди слушателей программы — Александр Бородачев из Самары. На СВО отправился добровольцем и, отслужив 1,5 года, вернулся домой восстанавливаться после ранения. Вместе с товарищем год назад основали компанию "САВО" — занимаются ручным производством экопродуктов: сыродавленных масел, цельнозерновой муки, жмыха и др. Сейчас у компаньонов есть небольшое производство в Смышляевке и много планов по развитию бизнеса.

"От программы хочу помощи — теоретической, практической, совет от людей, которые уже построили бизнес, маркетинговые подсказки, возможности для роста. Также хотим получить соцконтракт для развития нашего дела, улучшения материально-технической базы, — делится Александр Бородачев. — На занятиях уже познакомился с кураторами программы, и мне уже помогли оформить сертификацию на продукцию, сейчас работаем над получением знака "Самарский продукт".

Региональная программа "СВОё Дело. Самарская область" реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке Правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Её цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания", — акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев.

Программа привлекла как тех, кто только задумывается о бизнесе, так и опытных предпринимателей, стремящихся получить новые знания перед запуском проектов после возвращения со службы.

"Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Военнослужащие и члены их семей получат знания и навыки для открытия или развития своего дела: узнают, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, разработают бизнес-план, познакомятся с мерами государственной поддержки предпринимателей. Они также посетят нескольких успешных предприятий региона. Преподаватели курса — действующие предприниматели и бизнес-эксперты.

По итогам обучения участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса, защитят свои проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности. Также каждый участник получит персонального наставника, который будет сопровождать ветерана на всех этапах запуска своего дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2