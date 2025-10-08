В программе "СВОё Дело" примут участие 350 ветеранов СВО и члены их семей

В первом потоке обучения, который стартовал в среду, 8 октября, в региональном центре "Мой бизнес" — 90 участников. Всего на участие в программе заявки подали 350 жителей региона.
"СВОё Дело. Самарская область" — бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе.
Участники первого потока уже посетили ряд мотивационных встреч, прошли занятия по генерации бизнес-идей и теперь приступили к обучающему модулю программы.
Среди слушателей программы — Александр Бородачев из Самары. На СВО отправился добровольцем и, отслужив 1,5 года, вернулся домой восстанавливаться после ранения. Вместе с товарищем год назад основали компанию "САВО" — занимаются ручным производством экопродуктов: сыродавленных масел, цельнозерновой муки, жмыха и др. Сейчас у компаньонов есть небольшое производство в Смышляевке и много планов по развитию бизнеса.
"От программы хочу помощи — теоретической, практической, совет от людей, которые уже построили бизнес, маркетинговые подсказки, возможности для роста. Также хотим получить соцконтракт для развития нашего дела, улучшения материально-технической базы, — делится Александр Бородачев. — На занятиях уже познакомился с кураторами программы, и мне уже помогли оформить сертификацию на продукцию, сейчас работаем над получением знака "Самарский продукт".
Региональная программа "СВОё Дело. Самарская область" реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке Правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Её цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания", — акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев.
Программа привлекла как тех, кто только задумывается о бизнесе, так и опытных предпринимателей, стремящихся получить новые знания перед запуском проектов после возвращения со службы.
"Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Военнослужащие и члены их семей получат знания и навыки для открытия или развития своего дела: узнают, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, разработают бизнес-план, познакомятся с мерами государственной поддержки предпринимателей. Они также посетят нескольких успешных предприятий региона. Преподаватели курса — действующие предприниматели и бизнес-эксперты.
По итогам обучения участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса, защитят свои проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности. Также каждый участник получит персонального наставника, который будет сопровождать ветерана на всех этапах запуска своего дела.
