По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области создадут Центр развития казачества

В четверг, 20 ноября, в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым, на которой были определены направления дальнейшего сотрудничества и развития казачества в регионе.
Во встрече приняли участие зампредседателя правительства Самарской области Владимир Кий, атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, атаман Самарского окружного казачьего общества Андрей Терновский.
На встрече Вячеслав Федорищев доложил о развитии казачества в Самарской области, а также о совместно выработанных с атаманом Волжского войскового казачьего общества Константином Давитьяном решениях. Они направлены на усиление позиций казачества, в том числе в вопросах безопасности, развития резервов для воинских подразделений и повышения патриотического духа молодежи. "Традиции казачества на самарской земле были, есть и будут", — констатировал глава региона.
Со своей стороны, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов дал положительную оценку инициативам руководства области, отметив, что благодаря такому подходу и личному участию главы региона идет большое развитие.
Одним из ключевых решений стало создание в регионе Центра развития казачества как постоянно действующего структурного подразделения. По словам губернатора, данный шаг позволит укрепить позиции казачества в Самарской области.
"Мы знаем, что штаб, который вы создаете, будет в полной мере работать для того, чтобы мы могли сформировать мощное казачье войско, которое станет опорой Самарской области и в целом государства", — сказал Виталий Кузнецов.
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь — содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Как отметил Виталий Кузнецов, Российское казачество является опорой государства. Более 2 тыс. казаков Волжского войскового казачьего общества приняли участие в СВО, а в целом — свыше 47 тыс. казаков.
Вячеслав Федорищев подчеркнул значительную роль добровольческого отряда "БАРС-15 "Ермак", работа по поддержке которого будет не только продолжена, но и усилена.
Отдельное внимание также уделили совместной встрече со студентами-казаками. Вячеслав Федорищев отметил сильные традиции казачества в самарских высших учебных заведениях.
"Молодые казаки и казачки принимают активное участие и хотят большего взаимодействия. Поэтому здесь мы со своей стороны будем обеспечивать", — сказал руководитель области.
Знаковым и историческим событием для казачества региона станет участие казаков Волжского войскового казачьего общества в Параде Победы в 2026 году. "Впервые наши казаки пройдут в составе парадной коробки по Красной площади в Москве. В нее войдут студенты СамГТУ, курсанты военно-учебного центра. Это большая честь и огромная ответственность", — акцентировал губернатор.
Виталий Кузнецов в свою очередь констатировал, что Самарская область является одним из флагманов в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества.
