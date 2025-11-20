16+
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области создадут Центр развития казачества

САМАРА. 20 НОЯБРЯ.
В четверг, 20 ноября, в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым, на которой были определены направления дальнейшего сотрудничества и развития казачества в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Во встрече приняли участие зампредседателя правительства Самарской области Владимир Кий, атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, атаман Самарского окружного казачьего общества Андрей Терновский.

На встрече Вячеслав Федорищев доложил о развитии казачества в Самарской области, а также о совместно выработанных с атаманом Волжского войскового казачьего общества Константином Давитьяном решениях. Они направлены на усиление позиций казачества, в том числе в вопросах безопасности, развития резервов для воинских подразделений и повышения патриотического духа молодежи. "Традиции казачества на самарской земле были, есть и будут", — констатировал глава региона.

Со своей стороны, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов дал положительную оценку инициативам руководства области, отметив, что благодаря такому подходу и личному участию главы региона идет большое развитие. 
Одним из ключевых решений стало создание в регионе Центра развития казачества как постоянно действующего структурного подразделения. По словам губернатора, данный шаг позволит укрепить позиции казачества в Самарской области.

"Мы знаем, что штаб, который вы создаете, будет в полной мере работать для того, чтобы мы могли сформировать мощное казачье войско, которое станет опорой Самарской области и в целом государства", — сказал Виталий Кузнецов.

Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь — содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.

Как отметил Виталий Кузнецов, Российское казачество является опорой государства. Более 2 тыс. казаков Волжского войскового казачьего общества приняли участие в СВО, а в целом — свыше 47 тыс. казаков.

Вячеслав Федорищев подчеркнул значительную роль добровольческого отряда "БАРС-15 "Ермак", работа по поддержке которого будет не только продолжена, но и усилена.

Отдельное внимание также уделили совместной встрече со студентами-казаками. Вячеслав Федорищев отметил сильные традиции казачества в самарских высших учебных заведениях.

"Молодые казаки и казачки принимают активное участие и хотят большего взаимодействия. Поэтому здесь мы со своей стороны будем обеспечивать", — сказал руководитель области.

Знаковым и историческим событием для казачества региона станет участие казаков Волжского войскового казачьего общества в Параде Победы в 2026 году. "Впервые наши казаки пройдут в составе парадной коробки по Красной площади в Москве. В нее войдут студенты СамГТУ, курсанты военно-учебного центра. Это большая честь и огромная ответственность", — акцентировал губернатор.

Виталий Кузнецов в свою очередь констатировал, что Самарская область является одним из флагманов в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества.

