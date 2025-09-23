16+
Экономическая политика Экономика и бизнес

Статус малой технологической компании получили 86 предприятий Самарской области

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С начала 2025 г. статус малой технологической компании (МТК) получили 35 компаний Самарской области. В их числе три резидента технопарка "Жигулевская долина": ООО "Газ Сервис Консалтинг", ООО "Шторм СЛ" и ООО "Ультра Харвест".

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

В общей сложности уже 86 компаний региона входят в Реестр МТК, в том числе 29 компаний являются резидентами технопарка "Жигулевская долина". Включение в реестр открывает доступ к специальным инструментам господдержки и льготам.

"Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

МТК разрабатывают и производят инновационную продукцию в приоритетных отраслях экономики. Больше всего малых технологических компаний в нашей стране работает в сфере информации, промышленности и здравоохранения. В числе наиболее востребованных направлений их деятельности - искусственный интеллект, обработка и хранение больших данных, интеллектуальные системы управления, инженерные комплексы, средства разработки ПО.

С 2025 г. технопарк "Жигулевская долина" по поручению правительства Самарской области проводит информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и соответствующих мер поддержки.

"Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые разработчики и ученые могли коммерциализировать свои идеи и выводить на рынок конкурентоспособную продукцию. В этом им помогают и возможности статуса МТК, и возможности, созданные на уровне региона", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

ООО "ФерментумЛАБ" разрабатывает инновационные продукты питания, содержащие пробиотические культуры и их метаболиты. Компания стала резидентом технопарка "Жигулевская долина" весной 2025 года.

"Прежде всего, отмечу, что статус МТК предоставляет нашей компании возможность стать резидентом фонда "Сколково" по упрощенной схеме, - отметил Расим Рамазанов, директор ООО "ФерментумЛАБ". - Для развития нашего производства важно и то, что МТК могут в приоритетном порядке получать патенты в Роспатенте".

Компания "Аира Флот" занимается решением экологических проблем, разрабатывает беспилотные надводные аппараты для мониторинга качества воды. "Аира Флот" является резидентом технопарка "Жигулевская долина" и "Сколково".

"Статус малой технологической компании - это доступ к грантовым программам, который позволяет провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), что дает возможность расширить производство, - поясняет директор ООО "Аира Флот" Иван Петров. - НИОКР для производств, не вышедших еще на большие объемы выпуска продукции, представляет собой существенные затраты. Именно по этой причине мы рассматриваем полученный статус МТК как реальное подспорье в масштабировании проекта".

В числе основных мер поддержки МТК - получение статуса участника проекта "Сколково" по упрощенной процедуре, микрогранты стартапам проекта "Сколково", возмещение инвестиций в МТК ("Сколково"), гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ), льготное кредитование, грантовая программа "доращивания" поставщиков корпораций Центра поддержки инжиниринга и инноваций, промышленная ипотека (Минпромторг РФ), приоритетное получение патентов (Роспатент), получение статуса проекта "НТИ" и венчурное финансирование, государственная аккредитация ИТ-компаний (Минцифры России).

Базовыми критериями отнесения к МТК служат выручка (не более 4 млрд руб. за предыдущий год), вид деятельности технологической компании, наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или наличие заявления на госрегистрацию РИД (программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем). Необходимо, чтобы основной ОКВЭД бизнеса входил в перечень, утвержденный правительством РФ.

В рамках федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" планируется, что к 2030 г. в стране будет работать около 12 тысяч МТК.

Информация о статусе МТК доступна на сайте.

