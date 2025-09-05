Сделано в Самарской области: как региональный садовый центр осваивает зарубежные рынки

В поселке Курумоч Волжского района развивается один из самых крупных производств садовых растений России - Садовый центр Веры Глуховой. Предприятие занимает площадь 45 гектаров. Здесь трудоустроено 70 жителей близлежащих населенных пунктов, а в летний сезон в питомнике занято до 150 человек.

"Мы реализуем свою продукцию еще в четырех садовых центрах в Самаре, через собственный интернет-магазин и маркетплейсы. Поставки осуществляются в 80 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию и другие страны", - рассказывает Вера Глухова.

В ассортименте предприятия - порядка 2 тыс. наименований различных растений. Здесь представлены 145 сортов гортензий, в том числе сорт "Самарская Лидия".

"Сегодня наш питомник - самый крупный по выращиванию гортензий в России и Европе, лидер среди садовых центров Поволжья по ассортименту и географии продаж. Годовой оборот - порядка 4,5 млн растений", - дополняет хозяйка центра.

Развитию предприятия и модернизации мощностей помогает господдержка - садовый центр пользуется льготным кредитованием для сельскохозяйственных предприятий, займами Гарантийного фонда Самарской области.

"В Самарской области доступны разнообразные финансовые меры поддержки, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти инструменты остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей", - отмечал ранее заместитель правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предприятие регулярно становится участником региональных выставок и форумов. Так, растения садового центра в мае 2025 года были представлены на выставке производителей региона "Дом самарских брендов" в рамках форума "Мой бизнес 63. Время роста".

Производство является высокотехнологичным. На его территории находятся насосные станции, проложено 320 км капельного полива. Труд работников облегчают автоматизированные, конвейерные линии, а также специализированная техника. На предприятии есть теплицы, а вскоре появится холодильник для хранения саженцев вместимостью до 2 млн растений.

Правительство Самарской области постоянно работает над совершенствованием условий ведения бизнеса. Так, в регионе работают 11 центров "Мой бизнес", поддерживая начинающих и опытных предпринимателей согласно национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В Доме предпринимателя можно получить консультацию специалиста, воспользоваться услугами льготного кредитования, продвижения, выхода на экспорт, посетить образовательные мероприятия. Полный перечень услуг центров "Мой бизнес" размещен на едином портале господдержки mybiz63.ru.