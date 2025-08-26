Стать бизнес-мамой: в Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель"

Жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте "Мама-предприниматель". Заявки принимаются до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Одна из финалисток прошлого года — Татьяна Щеглова из Нефтегорска. Собственную мастерскую "Гончарики" Татьяна открыла в сентябре 2024 года и теперь обучает ремеслу всех желающих, проводит мастер-классы по лепке из глины, а также готовит изделия для продажи и участия в ярмарках.

Открыть своё дело женщину сподвигло увлечение комнатными растениями, Татьяна прошла курсы, чтобы самой создавать красивые кашпо, а позже зародилась идея открыть свою гончарно-керамическую мастерскую, так как в городе не было подобного творческого направления.

"Уже в конце сентября я участвовала в проекте "Мама — предприниматель", где прокачала все самые нужные и полезные качества, мы прошли множество тренингов и узнали полезную информацию для ведения бизнеса, по финансам, по социальной части в бизнесе, — рассказывает Татьяна Щеглова. — На проекте я познакомилась с интересными и предприимчивыми мамами, которые ведут или начинают свой бизнес. Мы до сих пор общаемся и даже с пользой используем наше знакомство в плане услуг".

Участие в проекте дало толчок к развитию: расширили спектр услуг, начали приглашать сторонних мастеров со своими мастер-классами по живописи, макраме, вязанию, многие участники затем приходят обучаться и гончарному искусству. Рекомендации от тренеров программы позволили сосредоточиться на определенных услугах, а не пытаться охватить все направления. Сейчас Татьяна работает над выходом на маркетплейсы, чтобы реализовывать свою продукцию через онлайн-платформы.

"Со специалистами центра "Мой бизнес" я до сих пор на связи, мне помогают и с документами, подсказывают, как продвинуть товар, рассказывают о полезных мероприятиях, — отмечает Татьяна Щеглова. — А еще участие в проекте дало мне уверенность. Сейчас, если пробую что-то новое и результат не устраивает, я не отпускаю руки, а ищу ошибки, слабые стороны, корректирую их и пробую вновь".

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра "Мой бизнес".

В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри, и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей.

"Мы ежегодно проводим программу "Мама-предприниматель" и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их результатами. Очень важно поддержать их инициативы и мотивировать на развитие, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. — В помощь предпринимателям в регионе работают центры "Мой бизнес", где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и получить услугу под нужды бизнеса".

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Федеральная программа "Мама-предприниматель" входит в перечень инструментов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

