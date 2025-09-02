Дизайнеры Самарской области представили регион на Неделе моды в Москве

В столице завершается пятая Московская неделя моды - крупнейший форум для представителей фэшн-индустрии. Свои коллекции представили начинающие дизайнеры и признанные мастера, всего более 220 российских и зарубежных брендов.

Ярким показом отметились самарские бренды. Свои коллекции на площадке ВДНХ представили участники сообщества региональных брендов "Территория моды".

Участие самарской делегации в Неделе моды организовано при поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес".

"Мы рады оказать нашим талантливым дизайнерам необходимую организационную поддержку. Для региональных брендов участие в таком крупном международном событии - это шанс заявить о себе, наладить сотрудничество с крупными игроками рынка и вывести свой проект на новый этап профессионального роста. Вместе с тем формируется и имидж региона как места, где зарождаются и развиваются яркие проекты", - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

В общем дефиле от Самарской области приняли участие бренды dEbosh и LEVSHA с капсульными коллекциями на сезон осень/зима 2025/26, а также три выпускника высших учебных заведений Самарской области, ведущих подготовку дизайнеров костюма.

"Участие в Московской неделе моды - очень значимый этап для нашего регионального проекта "Территория моды", это признание на федеральном профессиональном уровне. Организаторы Недели моды отметили самарскую делегацию как очень активную, сплоченную и профессиональную, то есть та работа, которая ведется внутри региона по объединению модной индустрии в целое сообщество, заметна и федеральным коллегам", - рассказала Мария Казак, генеральный продюсер проекта "Территория моды", член Союза дизайнеров России.

Ольга Пронина, дизайнер бренда LEVSHA, представила коллекцию "Код красный". Прототипом послужила неваляшка, коллекция строится на идее баланса между статикой и динамикой, мягкостью и структурой: "Хочу выразить большую благодарность правительству Самарской области и центру "Мой бизнес" за возможность участия на огромной профессиональной площадке модной индустрии. В рамках показа на Московской неделе моды я участвовала в первый раз, но уже принимала участие в маркете. Огромная честь - представлять наш регион на Всероссийском уровне!" - рассказала Ольга о своем участии в сборном дефиле.

Второй бренд-участник самарского дефиле - dEbosh store, созданный дуэтом стилистов - Викторией Глуховой и Ириной Левитан, поклонниками экологичной моды и деконструктивизма.

Важной частью сборного показа Самарской области стало участие студентов-выпускников профильных вузов региона с их дипломными коллекциями. Самарский государственный технический университет представил дипломную коллекцию Алисы Петровой "MYCELIUM". Высшая школа дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса представила дипломную коллекцию Владиславы Энс "Welcome to…", вдохновленную культурным кодом и традициями нашей страны. Также ПВГУС представила Алина Семакина с коллекцией "ЛОКУРА".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.