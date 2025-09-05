В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель"

В понедельник, 8 сентября, завершается прием заявок на участие в образовательном проекте "Мама-предприниматель". Жительницы региона еще могут успеть стать участницами программы, заполнив заявку на сайте мамапредприниматель.рф.

Программа помогает женщинам с детьми проявить себя не только в роли мамы и хранительницы домашнего очага, но и в роли предпринимателя. Каждая участница сможет бесплатно обучиться основам ведения своего дела, упаковать идею в полноценный проект и представить ее на суд экспертам. Проект - победитель регионального этапа получит грант - 150 тысяч рублей.

Открыть студию для детей и мам жительница Тольятти Ольга Талабаева решила, находясь в декрете. Педагог с многолетним стажем поняла, что женщинам не хватает места, где они могли бы получать знания о материнстве и поддержку, а дети могли бы посещать развивающие занятия. Два года назад с привлечением средств соцконтракта было открыто первое пространство "VERA.V.MAMY", а спустя год - еще одно.

Об образовательной программе "Мама-предприниматель" Ольга Талабаева узнала от специалистов центра "Мой бизнес". Там она прошла бизнес-обучение, защитила свой проект и вошла в число финалисток регионального этапа.

"Проект дал мне уверенность в своих силах, большие знания по предпринимательству, в том числе о возможностях господдержки. После программы я оформила статус социального предпринимателя, воплотила идею - запустила группу кратковременного пребывания детей, а также оформила льготный заем в Гарантийном фонде", - рассказывает Ольга.

В конце августа дети переехали в новое, просторное помещение, и теперь студия функционирует как полноценный детский сад. В соседнем помещении уже идет ремонт - вскоре туда заедет ясельная группа.

Финалистка проекта 2024 года отмечает, что участие в программе дает мамам большое количество преимуществ: уверенность, вдохновение, подсвечивает пути развития для начинающих предпринимательниц.

Региональный этап программы "Мама-предприниматель" реализуют минэкономразвития Самарской области и центр "Мой бизнес", в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Обучение пройдет с 15 по 19 сентября в Тольятти, с 22 по 26 сентября в Самаре. Опытные тренеры и наставники поделятся знаниями и опытом в самых разных направлениях, от выбора формы регистрации и налогового режима до маркетинговых инструментов и оценки прибыльности бизнеса.

"Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, представляют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием проектов наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

По итогам обучения состоятся полуфиналы в городах - участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре. Победительница получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.