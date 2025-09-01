16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров Успехи самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО Стать бизнес-мамой: в Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель" Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вошла в число регионов России с наибольшим количеством предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих школьные товары. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В настоящее время в регионе работают 136 компаний, специализирующихся на производстве продукции для школьников.

"Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка, — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти".

В Самарской области в нише школьных товаров и услуг 57 производителей выпускают канцтовары из пластика — пеналы, линейки, обложки и др. В производстве портфелей и сумок занято 36 региональных предприятий МСП. В губернии также работают издатели книг и учебников, производители канцтоваров из бумаги (тетради, дневники, блокноты и т. п.), производители приборов и аппаратуры для обучения — глобусов, интеративных установок, химических наборов и т. п. На рынке школьных товаров и услуг в Самарской области представлены производители пишущих принадлежностей и предприятия школьного питания.

В целом по стране насчитывается около 4,6 тысячи предприятий в данной сфере, и за последние три года их количество увеличилось примерно на 200, сообщает Корпорация МСП.

В настоящее время в России больше всего МСП-производителей школьных товаров выпускают чемоданы и сумки, канцтовары из пластика, а также занимаются изданием бумажных книг и учебников. Фиксируется рост числа производителей оборудования для образовательного процесса, в том числе — цифровых лабораторий и интерактивных экспонатов.

"В последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения — от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий. Этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5