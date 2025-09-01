Самарская область вошла в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров

Самарская область вошла в число регионов России с наибольшим количеством предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих школьные товары. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В настоящее время в регионе работают 136 компаний, специализирующихся на производстве продукции для школьников.

"Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка, — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти".

В Самарской области в нише школьных товаров и услуг 57 производителей выпускают канцтовары из пластика — пеналы, линейки, обложки и др. В производстве портфелей и сумок занято 36 региональных предприятий МСП. В губернии также работают издатели книг и учебников, производители канцтоваров из бумаги (тетради, дневники, блокноты и т. п.), производители приборов и аппаратуры для обучения — глобусов, интеративных установок, химических наборов и т. п. На рынке школьных товаров и услуг в Самарской области представлены производители пишущих принадлежностей и предприятия школьного питания.

В целом по стране насчитывается около 4,6 тысячи предприятий в данной сфере, и за последние три года их количество увеличилось примерно на 200, сообщает Корпорация МСП.

В настоящее время в России больше всего МСП-производителей школьных товаров выпускают чемоданы и сумки, канцтовары из пластика, а также занимаются изданием бумажных книг и учебников. Фиксируется рост числа производителей оборудования для образовательного процесса, в том числе — цифровых лабораторий и интерактивных экспонатов.

"В последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения — от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий. Этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".