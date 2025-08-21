Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию

Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей. Подробный анализ поможет принять важные стратегические решения для развития региона и повышения его конкурентоспособности в креативной сфере.
"Совместно с федеральными экспертами нам предстоит оценить состояние креативной экономики региона, исследование поможет обозначить, какие креативные индустрии могут стать драйверами и точками роста, — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. — Результаты исследования лягут в основу формирования региональной стратегии развития креативных индустрий и в разработку специализированных мер поддержки".
Напомним, что в августе 2024 года был принят Закон о развитии креативных индустрий в России, подписанный Владимиром Путиным. Он представляет собой важный шаг к поддержке и развитию творческих секторов экономики. Планируется, что к 2030 году доля творческих индустрий в экономике страны достигнет 6%.
Губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом региона отмечал важность развития креативной экономики. Этот сектор не только создаёт новые рабочие места, но и стимулирует развитие городов и районов, привлекает инвестиции и повышает туристическую привлекательность региона.
Для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сфере креативных индустрий, исследование также несет ряд преимуществ. Подробный анализ текущего состояния сектора будет способствовать разработке новых мер поддержки бизнеса, откроет предпринимателям новые точки роста как внутри региона, так и за его пределами. Работники творческих сфер также получат доступ к рыночной аналитике, что позволит выстраивать бизнес более эффективно.
"В течение нескольких дней наша команда работала в Самаре и Тольятти. Мы встретились с представителями креативных пространств — "Станкозавод", "Артист", "Дом 77" в Самаре и центром "Современник" в Тольятти, а также пообщались напрямую с предпринимателями. Именно опыт и идеи представителей креативных индустрий помогут сформировать систему поддержки, которая будет работать на бизнес, — рассказал Александр Красавцев, управляющий партнер Института развития городов "Полис". — Уже в январе 2026 года мы планируем подвести итоги и презентовать результаты исследования".
Все меры поддержки предпринимателей, в том числе креативного сектора, размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области можно получить консультацию или услугу по различным аспектам предпринимательской деятельности.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?