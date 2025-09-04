ВЭФ 2025: деловые и креативные услуги — перспективные ниши для открытия бизнеса на Дальнем Востоке

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит десятый юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ). В рамках мероприятия выступили спикеры компании Авито, в том числе управляющий директор Влад Федулов. Участники обсудили потенциал малого и среднего бизнеса в регионе, а также вклад цифровых платформ в развитие МСП.

Эксперты Авито Услуг проанализировали рынок услуг в регионе и выделили самые популярные сферы. В 2025 году в ДФО интерес к организаторам праздников и мероприятий, а также к ведущим и артистам увеличился в 5 раз, а предложение — в 15 раз. Вторую строчку по популярности заняли прокат и аренда для мероприятий: спрос вырос в 4,6 раза, а доступных исполнителей стало больше практически в 11 раз. Значительный рост продемонстрировали деловые услуги: консультации по недвижимости стали искать в 2,4 раза чаще, а специалисты предлагали свою помощь в 3,4 раза активнее. Замыкают пятерку лидеров услуги, связанные с онлайн-платформами и оформлением помещений (спрос увеличился в 2,1 раза).

Самые популярные виды деловых услуг в регионе:

Консультирование (связанное с деловыми услугами): рост предложения на 8%

Юридические услуги: рост предложения на 47%

Бухгалтерия и финансы: рост предложения на 64%

По динамике спроса и предложения заметен возросший интерес к графическим дизайнерам. Такие специалисты стали на Дальнем Востоке вдвое популярнее, а свои услуги они предлагали в этом году в 2,2 раза чаще.

"Данные платформы Авито показывают, что ДФО — регион с огромным потенциалом оказания услуг в онлайн-формате. В частности, спрос на услуги в самом регионе в разы превышает предложение. Технологические цифровые платформы открывают новые возможности для профессиональной реализации жителей отдаленных регионов. Благодаря им специалисты в своих областях могут работать с заказчиками из разных уголков России, тем самым снимая географические барьеры и получая доступ к широкому рынку деловых предложений. Причем большая разница в часовых поясах не мешает, а, наоборот, позволяет обеспечивать круглосуточный цикл выполнения бизнес-задач", — отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Участники форума обсудили пользу цифровых платформ, которые помогают бизнесу в сфере услуг развиваться и масштабироваться, а пользователям — получать наиболее качественные услуги, за счет чего повышается общий уровень жизни. Цифровизация привела к появлению системы рейтингов и рекомендаций, возникли инструменты для безопасных сделок — доверие между исполнителями и заказчиками растет.