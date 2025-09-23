В Самаре установят валидаторы на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19

В Самаре началась установка билетных валидаторов для оплаты проезда в троллейбусах маршрута № 19.

Всего валидаторы установят в 15 троллейбусах, работающих на маршрутах 18 и 19. В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах.

Как отметил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Дмитрий Петров, безналичных способ оплаты проезда самый популярный: им пользуется более 2/3 пассажиропотока областной столицы. Стоимость проезда при таком способе оплаты — 37 рублей.

Новые валидаторы — отечественного производства, они изготовлены российской компанией АО "Пи Джи Групп". Гарантийный срок составляет один год, по истечении гарантийных обязательств будет заключен договор с подрядной организацией, имеющей лицензию на обслуживание данного оборудования.