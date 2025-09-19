16+
Министерства и ведомства Экономическая политика

Ольга Собещанская представила Самарскую область на Московском финансовом форуме

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве состоялось одно из важнейших событий финансовой повестки страны — Московский финансовый форум.

В 2025 г. Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. За это время он стал не просто площадкой, где обсуждают главные темы российской экономики, а центром притяжения для представителей власти и бизнеса. Главная тема в этом году "Финансовая система: вызовы и задачи". На повестке вопросы, касающиеся межбюджетных отношений, финансовой культуры, устойчивости и адаптивности финансовой системы, а также координации действий государства и бизнеса.

В рамках Форума состоится 17 деловых сессий. Ключевой из них стала пленарная сессия с участием председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова.

"За последние годы экономика России достигла четвертого места в мире и вошла в список стран с высоким уровнем доходов. Обеспечена макрофинансовая стабильность, бюджет страны сбалансирован, финансовая система устойчива. Не последнюю роль в этом сыграли обсуждения на площадке форума. Они трансформируются в реальные решения, помогающие сделать жизнь людей лучше, так как в современном мире благополучие граждан напрямую зависит от устойчивой, надежной финансовой системы", — поприветствовал участников Антон Силуанов.

Самарскую область на форуме представила заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. В рамках деловой программы представитель региона приняла участие не только в главной пленарной сессии форума, но и в обсуждениях двух профильных секций: "Региональные финансы: новации и сохранение устойчивости", где рассмотрели сбалансированность региональных бюджетов и достаточность, эффективность финансовых инструментов в рамках инфраструктурного меню. И "Влияние финансовой культуры на устойчивое развитие бизнеса", где ключевыми стали вопросы финансовой стабильности работников, оказывающей определенное влияние на эффективность и производительность труда, атмосферу в коллективе, доверие к работодателям, власти.

"Вот уже 10 лет Московский финансовый форум собирает федеральных и региональных руководителей, а также главных финансистов страны. Форум всегда имеет высокий интерес и результат обсуждений. Так как именно финансовая устойчивость, сбалансированность бюджетов является гарантированной основой развития экономики и повышения благосостояния нашей страны. На площадке форума встречаются все участники от регуляторов, законодателей и представителей органов власти до тех, кто живет в устанавливаемых государством условиях и за счет чьих налогов формируется бюджеты. Совместно обсуждаем вопросы, риски, перспективы. Задача у всех одна — стабильность, национальный суверенитет, повышение качества жизни — все это заложено в национальных целях, обозначенных нашим президентом", — прокомментировала Ольга Собещанская.

