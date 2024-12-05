Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

1 декабря из тоннеля вышел ТПМК (тоннелепроходческий щит) "Самара", закончивший проходку левого перегонного тоннеля на участке "Театральная" — "Алабинская". Станция метро "Театральная" станет завершающей, 11-й станцией первой линии Самарского метрополитена.

Корреспонденту Волга Ньюс удалось попасть на место событий и узнать все подробности работы щита, а также на каком этапе строительства сейчас находится станция "Театральная".

Проходка левого перегонного тоннеля стартовала 6 мая 2024 года и менее чем за 8 месяцев, ТПМК "Самара" прошел 1587 метров. Проходка осуществлялась силами лидера метростроения России — компанией АО "Мосметрострой". В Самаре работают специалисты Тоннельного отряда № 6 Метростроя (г. Москва).

Удивительно, что, находясь на глубине порядка 20 метров под улицами города, движение щита совершенно не ощущается. Подробнее об этом рассказал главный инженер "ООО ТО-6 Метростроя" Самара Виктор Михайлович: "Трасса непростая, проходит под жилой застройкой центра города, от "Театральной" до ул. Полевой мы шли под домами, которые являются культурным наследием — это первая сложность, которая накладывает определённые требования к проходке. Далее — геология тоннеля. Вторая половина, проходящая от Самарской площади до пересечения ул. Ново-Садовая и ул. Полевая состоит из непростых, сухих песков. Они обжимают машину, создавая трение, по оболочке ТПМК. Это может замедлять работу, но так как здесь очень жёстко следили за соблюдением технологий, все прошло успешно".

Сама станция "Театральная" находится в высокой степени готовности. Конструктив станции готов более чем на 90%. Ведутся отделочные работы и монтируется высокотехнологичное оборудование.

Об этом рассказал директор АО "Волгатрансстрой-метро" Алексей Федосеев: "Завершена работа по возведению монолитных конструкций, на 90% выполнены железобетонные конструкции станции, в полном объеме выполнены кирпичные перегородки по станции, а также шпаклёвочные работы".

Для продолжения проходки ведётся подготовка и оформление всех необходимых документов. Это явилось результатом слаженной совместной работы всех участников строительства, органов власти и органов управления, объединённых в штаб строительства во главе с председателем Правительства Самарской области Михаилом Смирновым.

Фото: Белова Александра

На федеральном уровне ежемесячно проводятся совещания по рассмотрению хода строительства метро под руководством первого заместителя министра строительства РФ Александра Ломакина.

Строительство станции "Театральная" ведётся на средства инфраструктурного бюджетного кредита и областного бюджета. Завершение первой линии самарского метрополитена и пуск данного участка позволит жителям отдалённых районов Самары за 20 минут добраться в центральную часть города со всеми её достопримечательностями, позволит сократить интервал движения поездов с 10 минут до 3,5 и придаст мощный импульс для комплексного развития отдалённых территорий, в том числе при реализации программы "Безымянка: новое дыхание", согласно которой было решено вернуться к планам 70-90-х годов о начале застройки территорий вдоль линии метро, повысить эффективность использования территорий, находящихся в городской черте, придать импульс развитию строительства в уже сложившихся районах, обеспеченных транспортной инфраструктурой, в том числе метро. Таким образом, реализация этих планов даст толчок к переходу от экстенсивного развития города к интенсивному.