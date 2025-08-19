Под Самарой в автоаварии пострадали четыре человека, включая ребенка и подростка

В понедельник, 18 августа, в 16:30 на 9 км автодороги "Самара-Оренбург-Алексеевка" 43-летний водитель Chery Tiggo, двигаясь со стороны Нефтегорска в направлении села Алексеевка, нарушил правила расположения авто на дороге и выехал на "встречку" в запрещенном месте, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В результате он столкнулся столкновение с Lada Kalina под управлением 32-летней женщины, которая двигалась со стороны села Алексеевка в направлении Нефтегорска.
Пострадали три пассажира иномарки — один взрослый, 9-летний ребенок и 16-летний подросток, а также водитель отечественного автомобиля. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!