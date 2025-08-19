Под Самарой в автоаварии пострадали четыре человека, включая ребенка и подростка

В понедельник, 18 августа, в 16:30 на 9 км автодороги "Самара-Оренбург-Алексеевка" 43-летний водитель Chery Tiggo, двигаясь со стороны Нефтегорска в направлении села Алексеевка, нарушил правила расположения авто на дороге и выехал на "встречку" в запрещенном месте, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате он столкнулся столкновение с Lada Kalina под управлением 32-летней женщины, которая двигалась со стороны села Алексеевка в направлении Нефтегорска.

Пострадали три пассажира иномарки — один взрослый, 9-летний ребенок и 16-летний подросток, а также водитель отечественного автомобиля. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.