Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

9 февраля 2025 года на строительной площадке станции метро "Театральная" в Самаре должна была начаться проходка правого перегонного тоннеля, однако работы до сих пор не начались. Учитывая важность строительства метро для города-миллионника, в сложившейся ситуации разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Прояснить ситуацию пытались и депутаты Самарской губернской думы, поднявшие вопрос о сроках строительства "Театральной" на пленарном заседании 28 февраля. Заместитель председателя Думы Алексей Лескин напомнил чиновникам из областного правительства, что метро — это сложный объект, работы проводятся на глубине и если щит будет демонтирован и увезен, то про строительство новой станции можно будет забыть, как минимум до 2030 года, и все эти годы в центре мегаполиса будет зиять огромная — бесполезная и малопривлекательная — "чёрная дыра".

В свою очередь, региональные чиновники заверили депутатский корпус, что финансирование идет по плану и никаких угроз для срыва сроков строительства "Театральной" они не видят.

За комментариями корреспондент Волга Ньюс обратилась к руководству АО "ВТС-Метро" — организации, непосредственно выполняющей строительные работы на "Театральной".

Генеральный директор АО "ВТС-Метро" Алексей Федосеев объяснил, что сроки государственных контрактов истекли еще 30 декабря 2024 года. И для того, чтобы начать проходку, нужно подготовить пакет документов для регистрации опасного производственного объекта в реестре Ростехнадзора. "В пакет для регистрации входит: государственный контракт и договор подряда между нашей организацией и производителем работ по проходке — это "Мосметрострой". Без этих двух документов нет возможности подать на регистрацию данного объекта".

Алексей Федосеев добавил, что действующих контрактов нет и на сегодняшний день: "Неоднократно были отправлены обращения с нашей стороны заказчику, мы также дублировали обращение в правительство, мы инициировали совещание по данному вопросу, но по сей день вопрос не решён, то есть нет пролонгации государственных контрактов, соответственно нет финансирования".

На конец февраля, на станции метро "Театральная" работы выполнены на 70% и на 42% в целом по объекту. Сейчас выполняется комплекс отделочных работ в бытовых, технических и служебных помещениях. В дальнейшем следует смонтировать ряд инженерных систем и выполнить архитектурную отделку. Именно на них сейчас и нужны крупные денежные средства, для того чтобы авансировать и заключать договор.

"Закупать дорогостоящее оборудование длительного срока производства мы не можем, на это у нас нет юридических оснований, я не знаю, продлят контракт или не продлят, выделят ли нам деньги, а надо платить аванс", — объясняет Алексей Викторович.

Получается, если сейчас прервать работу, то строительство метро может остановиться на очень длительный срок. Во-первых, тонелепроходческий щит, который находится в Самаре — это собственность города Москвы, он уже записан в графике на проходку 31 станции и, если не начать проходку в ближайшее время, щит будет демонтирован и отправлен в Москву, что, собственно, сейчас и происходит. Второй момент, на сегодняшний день полностью изготовлены блоки железобетонной отделки на весь правый тоннель, эти блоки производятся под определённую местность и геологию, другой щит здесь не может быть использован.

Вопросы, стоящие на первом месте для решения сложившейся ситуации, нужно закрыть в ближайшее время, тогда можно будет успеть в сроки. При самом неблагоприятном исходе событий строительство метро в городе Самара может быть заморожено на ближайшие 5–10 лет.

Напомним, что неоднократно целый ряд экспертов в сфере транспорта высказывался о важности продолжения строительства метро в Самаре — не только как инструмента для решения транспортных проблем горожан, но и драйвера, стимулирующего развитие городских территорий.