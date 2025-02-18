"Без метро нам нельзя": эксперты обсудили будущее самарского транспорта

12 февраля в самарском Доме журналиста и литератора прошло заседание круглого стола, посвящённое проблемам и вопросам дальнейшего развития городского общественного транспорта. Какие изменения произойдут с транспортом в 2025 году и станет ли комфортнее передвигаться по городу? На этот и другие вопросы ответили представители правительства и эксперты Самарской области.

На заседании присутствовали: Павел Покровский, представитель общественной палаты РФ, Андрей Карпочев, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации Самары, начальник дорожного отдела, Наталья Воробьева, и. о. заместителя руководителя Дептранса, Валерий Бобков, заместитель директора по эксплуатации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", Олег Яхин, заместитель директора МП "Самарский метрополитен", а также представители "Народного Фронта" и "СамараАвтоГаз", сотрудники дорожного отдела ГУ МВД Самары, эксперты в области градостроительства, предпринимательства и экологии.

На заседании были подняты вопросы организации новых маршрутов в отдалённые участки города, прежде всего это "Южный город", "Волгарь", Красноглинский и Куйбышевский районы — обсудили, что необходимо сделать для повышения комфорта передвижения жителей и автомобилистов.

Еще один из главных вопросов на повестке дня — обновление подвижного состава городских авто- и трамвайно-троллейбусного парков. Здесь участниками круглого стола были отмечены серьезные подвижки к лучшему.

"Хотелось бы отметить, что в прошлом году у нас произошла серьезная закупка новых автобусов, широкого, среднего и малого класса, как за счет средств городского и областного бюджета, так и при поддержке правительства. Одним из ключевых направлений было заключение контракта при условии, что маршруты будут обслуживать автобусы не старше 2023 года. С 1 января у нас таких маршрутов 22", — поделилась Наталья Воробьева. Также, с ее слов, в 2025 году при поддержке правительства был заключен договор на поставку 71 односекционного трамвая, поставка которых произойдет в текущем или следующем году.

Специалисты рассмотрели различные перспективы развития транспортной инфраструктуры и признали, что развитие общественного транспорта невозможно без метрополитена.

Характеристику дорожной ситуации в Самаре в час пик дал Артем Кудашев. Самые сложные участки дорог Самары: Московское шоссе и Ново-Садовая, сказал он.

"Ежегодно поток машин возрастает. Датчики показывают, что больше транспорта за единицу времени эти магистрали пропустить не могут, — констатировал эксперт. — Надо понимать, что пробки в этой ситуации неизбежны. Безусловно, развитие общественного транспорта в какой-то мере может разгрузить дороги, но автомобилисты в большинстве своем не готовы пересесть на общественный транспорт", — считает эксперт.

"С нетерпением ждем открытие станции метро "Театральная", для которой потребуются и новые работники. В настоящее время мы ведём подготовку, подбираем кадры и готовим машинистов электропоездов в нашем учебном центре. В последней группе у нас даже появилась девушка. То есть наш метрополитен станет третьим в России, в котором будет девушка — машинист электропоезда", — поделился Олег Яхин.

Самое главное, заключили эксперты, что внесённые изменения уже положительным образом влияют на транспортную ситуацию в Самаре, что было отмечено и самими горожанами, от которых стали поступать положительные отзывы о работе городских служб.

Развивая тему роли метро в городской транспортной инфраструктуре, Павел Покровский напомнил, что станция "Театральная", которую город с нетерпением ждет, строится благодаря реализации проекта комплексного развития Безымянки: "Любая станция метро дает импульс развитию территории. Когда была построена станция "Гагаринская", мы увидели, как серьезно возрос пассажиропоток. Сравним цифры. В прошлом году самарское метро перевозило ежедневно 34 390 жителей и за весь 2024 год подземка перевезла 12 млн 556 тысяч пассажиров, — уточнил Павел Покровский. — А в 1994 году перевезли 39 миллионов пассажиров. Мы строили метро, чтобы обеспечить транспортом людей, которые работали на заводах Безымянки".

Павел Покровский также отметил, что в Самаре не настолько широкие улицы, чтобы строить двухуровневые развязки, как в столице, и уточнил, что, обсуждая планы развития метро, необходимо провести компетентный опрос общественного мнения и учесть все нюансы: "То, что за метрополитеном будущее, сомнений не вызывает. Ввод "Театральной" обязательно скажется на увеличении пассажиропотока".