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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На Авито рассказали, как безопасно нанять мастеров для ремонта

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на рекордный рост рынка строительства и ремонта, клиенты и мастера по-прежнему сталкиваются с недопониманием и, как следствие, разочарованы результатом. Введение формата безопасных сделок может не только защитить интересы заказчиков и исполнителей, но и вывести прозрачность сделок на новый уровень.

Сфера ремонта и строительства — одна из самых динамичных и значимых в экономике. По данным Минтруда, в ней задействовано около 6,8 млн работников. Сектор остается одним из наиболее значимых сегментов потребительского рынка: по данным Росстата, за первый квартал 2025 г. россияне потратили на ремонт и строительство 133,9 млрд руб. (+19%), в 2024 г. объем рынка составил рекордные 526 млрд руб. С учетом того, что ремонт и стройка требуют значительных затрат, клиенты хотят быть уверенными в качестве работ.

В условиях высокой конкуренции и растущего спроса на услуги, особенно среди частных клиентов, важность формирования доверия и прозрачных условий сотрудничества становится критически важной, ведь уязвимыми становятся обе стороны сделки, говорит руководитель категории "Ремонт и стройка" на Авито Услугах Светлана Филимонова. Основные проблемы возникают из-за недопонимания и недоверия к мастерам, что часто связано с ошибками в обсуждении условий работ и отсутствием четких и прозрачных механизмов сотрудничества. Согласно исследованию Авито Услуг, около трети клиентов опасаются низкого качества услуг, 23% сомневаются в профессионализме мастеров, а 16% пользователей боятся столкнуться с мошенничеством.

Частные лица составляют основную массу заказчиков в ремонте и строительстве, их доля среди заказчиков составляет на рынке 75%. Такие клиенты часто испытывают трудности в формулировании задач для мастеров: 21% опрошенных специалистов указали на это как на значительную проблему. В свою очередь, каждый пятый заказчик озадачен поиском надежных и квалифицированных мастеров, что может привести к недопониманиям и конфликтным ситуациям. В 32% случаев объем фактически выполненных работ расходится с первоначальными запросами, что подчеркивает важность детального обсуждения и фиксации условий работы. Иногда это может стать причиной конфликтных ситуаций. По мнению 42% мастеров, этого можно избежать, если четко обсудить и зафиксировать все детали еще до начала работ.

Преодолеть эти проблемы может помочь внедрение безопасной сделки, которая позволит фиксировать условия и стоимость услуги на платформе с возможностью арбитража в случае возникновения каких-либо споров между заказчиком и исполнителем, рассуждает Филимонова. Причем гарантия может действовать как в момент оказания услуг, так и некоторый период после. Международный опыт демонстрирует высокую эффективность подобных решений, появляется все больше международных сервисов, где представлена безопасная сделка, а некоторые делают его единственно возможным вариантом взаимодействия. Например, австралийский AirTasker и американский Taskrabbit полностью перешли на модель безопасной сделки для всех договоров в этой категории.

Авито Услуги уже делают первые шаги к осуществлению безопасной сделки: компания представила инструмент "Задачи", который помогает наладить коммуникацию между заказчиком и исполнителем, структурируя запросы и подбирая исполнителей по геолокации профилю и рейтингу. По мнению Филимоновой, новый инструмент может стать фундаментом для будущих решений, которые повысят уровень доверия и сделают взаимодействие более прозрачным.

"Ремонт и строительство — это не просто большой сегмент рынка, но и сложный механизм, чувствительный к нюансам в коммуникации между клиентами и исполнителями. Цифровизация рынка открывает новые возможности для повышения прозрачности и безопасности сделок. Внедрение безопасных форматов позволяет формировать надежную репутацию исполнителей, оптимизировать процесс поиска специалистов и обеспечивать защиту интересов обеих сторон", — резюмирует она.

Гид потребителя

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