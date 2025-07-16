Вячеслав Федорищев: поддержка ветеранов СВО — наш приоритет

В среду, 16 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в областном правительстве. Глава региона представил нового заместителя председателя правительства — Виталия Шабалатова. Ранее он долгое время работал на руководящих должностях в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Уверен, что с вашим приходом мы укрепим хозяйственную дисциплину, что вы будете в помощь главам муниципальных образований и в первую очередь города Самары, который я вас попрошу курировать. И, конечно, организуете работу дорожного хозяйства, а также иных структур. Ваш визит уже был отмечен в СМИ, о вас пишут, что вы угроза для некоторых чиновников — пожалуйста, будьте этой угрозой в хорошем смысле этого слова, но только для нерадивых", — обратился к Виталию Шабалатову губернатор.
Зампред правительства региона Михаил Белоусов будет курировать муниципальные образования. "В последний месяц у нас работа стала более интенсивной — мы выезжаем на территории, смотрим, какие вопросы и проблемы там. Здесь должная координация позволит нам укрепить финансовую дисциплину, бюрократическую, а самое главное — обратную связь с жителями иметь более качественную, чтобы мы проблемы жителей решали как можно комплекснее, системнее и быстрее", — отметил Вячеслав Федорищев.
Вопросы правопорядка и противодействия коррупции будут в ведении заместителя председателя правительства Никиты Зубко, а вице-губернатор Максим Ковалев, ранее отвечавший за это направление, покидает правительство региона в связи с переходом на новое место работы.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков доложил о результатах участия региона в XV международной промышленной выставке "Иннопром-2025", которая проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля и была посвящена теме "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
На выставке регион представил передовые решения и инновационные разработки крупнейших предприятий — ООО "Тесвел", ООО "СК "СТАРК", АО "АвтоВАЗ", а также участники проекта "Производительность труда" — АО "ГК "Электрощит" и ООО "Самарский завод Энергия". Достижения предприятий высоко оценил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, посетивший стенд области. Были проведены переговоры с делегацией Китайской Народной Республики. На встрече с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным достигнута договоренность об организации бизнес-миссии в ДНР. Подписаны соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами Омской, Вологодской, Московской областей.
По результатам рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2024 г. Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, заняв 9 место среди регионов России.
На совещании подвели итоги работы команды областного правительства в Кошкинском районе. В числе поручений — завершить к ноябрю возведение фельдшерско-акушерского пункта и офиса врача общей практики в двух селах; в Кошкинской центральной районной больнице уже в этом году заменить один лифт из двух, в следующем — заменить второй лифт и капитально отремонтировать кровлю здания стационара, а также укомплектовать отремонтированные помещения медицинской мебелью. Также поручено ускорить ремонт детсада "Теремок" и дополнительно — отремонтировать фасад и металлическую лестницу, которая не вошла в проект.
Губернатор подчеркнул, что при планировании капитальных ремонтов — будь то детсады, школы, больницы — нужен комплексный подход. "Относительно стоимости этого капремонта благоустройство не такое дорогое. Надо его добавлять. Мы с вами в прошлом году выделили очень значительные суммы на капремонты детских садов, школ, поликлиник. Они превышают в 2-3 раза возможности предыдущих лет. Всем коллегам по направлениям поручаю — переходим в комплексную работу. Это должно быть в любом объекте, который мы делаем. Мы же говорим, что регион и муниципалитет — одно целое. Это так действительно, у нас нет разделения — это не наш подход. Мы вместе за это отвечаем", — отметил Вячеслав Федорищев.
Также определены задачи по ремонту дорог, водонапорных башен, развитию музея и спортивных объектов, потребкооперации, отрасли животноводства в районе. Кроме того, глава региона поручил проработать дополнительные меры поддержки многодетных семей.
Говоря о предстоящих выездах, губернатор подчеркнул: важно не замалчивать сложные проблемы, а именно с них начинать: "Сложные проблемы, которые есть на территории, финансовые, судебные, юридические, с капитальным ремонтом — какие угодно — такие вопросы, уважаемые коллеги, главы, прошу в первую очередь вытаскивать на поверхность, чтобы мы вместе их обсуждали и решали".
Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил работе с вернувшимися участниками СВО на местах — оказанию им всех возможных мер поддержки. Глава региона отметил недоработки по сопровождению ветеранов СВО в Кошкинском районе. "Помощь, содействие СВО — это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений президента и нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Наша победа, забота о наших ребятах — самая главная задача. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, поручив заместителю председателя правительства Регине Воробьевой усилить работу по данному направлению с руководителями в районах.
Также на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. К приемке готовятся 2224 объекта. В 182 зданиях ведется капитальный ремонт, средства выделены из областного бюджета — 3,8 млрд рублей. Срок завершения работ — до 1 августа текущего года, при этом, как доложил министр образования региона Виктор Акопьян, 10 объектов — в зоне риска, поскольку исполнение менее 50%. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры там, где подрядчик допустил отставание.
Традиционно большое внимание губернатор уделил отработке обращений граждан. На совещании обсудили как проблемы, которые озвучивались ранее и уже решены, так и ряд новых вопросов. Так, по поручению Вячеслава Федорищева глава Самары посетил ветерана труда, которая проживает в доме № 40 по ул. Ветлянской. По жалобе ветерана управляющая компания устранила последствия протечки в квартире, также выполнен ремонт кровли над квартирой. Восстановлено благоустройство в сквере им. академика Краснова на ул. Челюскинцев, заменен аварийный элемент горки, приведена в порядок детская площадка в сквере "Родничок надежды" в Самаре.
В числе проблем, которые разбирались на совещании, — отсутствие пандуса в отделении соцзащиты на ул. Голосова, 99 в Тольятти, недоступность надземного перехода на 23 км Московского шоссе в Самаре для людей с ограниченными возможностями здоровья — там сломан лифт, сам переход требует ремонта. Самарцы также пожаловались на состояние дороги во дворе дома № 28 по ул. Дачной: рядом идут масштабные работы и все машины, в том числе крупногабаритные, проезжают по двору, в результате чего дорога разбита, жители также сообщили о двойном провале вокруг колодца на ул. Ташкентской, 112. Новокуйбышевцы отметили необходимость косметического ремонта в корпусе детсада "Ягодка". Глава региона дал необходимые поручения ответственным руководителям по направлениям, подчеркнув, что формат докладов об отработке обращений жителей на оперативном совещании станет постоянным.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка