Главой минсоцдемографии Самарской области стала Оксана Щербицкая

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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области возглавила Оксана Щербицкая. Об этом 16 июля сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО