Главой минсоцдемографии Самарской области стала Оксана Щербицкая

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области возглавила Оксана Щербицкая. Об этом 16 июля сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Ранее Оксана Щербицкая занимала должность врио министра.
Напомним, с 2021 г. ведомство возглавляла Регина Воробьева. В декабре 2024 г. губернатор анонсировал назначение Воробьевой на пост заместителя председателя регионального правительства.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...