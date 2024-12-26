Регина Воробьева покинет пост главы регионального минсоцдема

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева займет пост заместителя председателя регионального правительства. Назначение анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев на заседании облправительства в четверг, 26 декабря.

"Вы будете работать заместителем председателя правительства. У вас будет очень важная координационная функция в правительстве. Это национальная цель "Семья", это национальная цель "Демография", это работа, связанная с обеспечением всех тех социальных функций, которые мы сейчас уже внедрили, и опережающая работа, в том числе по линии заботы о семьях участников специальной военной операции. Поэтому на такую работу вы перейдете начиная с нового года. Она очень ответственная, особенно ответственная в контексте года, который объявил наш президент — года Защитника Отечества", - обозначил глава региона.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что Регина Воробьева будет совмещать должности зампреда правительства и министра. Минсоцдем она возглавляет с 2021 года.