Назначен новый заместитель председателя правительства Самарской области

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Региона Воробьева получила повышение. Ее назначили заместителем председателя регионального правительства. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря, на оперативном совещании.

"Если вы не против, прошу вас занять должность заместителя председателя правительства Самарской области — по совместительству, продолжая работу министром. У вас работа очень хорошо строится, получается", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Судя по его словам, в новом статусе чиновнице предстоит координировать работу по социальной поддержке многодетных семей.

Регина Воробьева возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2021 года. Она оказалась одним из немногих министров, сохранившим пост.