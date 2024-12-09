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Облправительство Власть и политика

Назначен новый заместитель председателя правительства Самарской области

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Региона Воробьева получила повышение. Ее назначили заместителем председателя регионального правительства. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря, на оперативном совещании.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

"Если вы не против, прошу вас занять должность заместителя председателя правительства Самарской области — по совместительству, продолжая работу министром. У вас работа очень хорошо строится, получается", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Судя по его словам, в новом статусе чиновнице предстоит координировать работу по социальной поддержке многодетных семей.

Регина Воробьева возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2021 года. Она оказалась одним из немногих министров, сохранившим пост.

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