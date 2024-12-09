Назначен новый заместитель председателя правительства Самарской области

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Региона Воробьева получила повышение. Ее назначили заместителем председателя регионального правительства. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря, на оперативном совещании.
"Если вы не против, прошу вас занять должность заместителя председателя правительства Самарской области — по совместительству, продолжая работу министром. У вас работа очень хорошо строится, получается", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Судя по его словам, в новом статусе чиновнице предстоит координировать работу по социальной поддержке многодетных семей.
Регина Воробьева возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2021 года. Она оказалась одним из немногих министров, сохранившим пост.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...