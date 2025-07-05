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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В первом полугодии 2025 г. ключи от квартир получили 233 самарские сироты

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает пресс-служба регионального минстроя. В 2025 году поставлена амбициозная цель — обеспечить жильем более 1 400 ребят.

За первые пять месяцев жильем обеспечены 233 человека, из них: 227 ребят получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда; 6 человек, достигшие 23 лет, получили социальную выплату и приобрели жилье самостоятельно.

На 30 июня приобретено более половины от запланированного объема жилья.

В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых передадут в 4 квартале. В Тольятти приобретено 86 квартир, по еще 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Похвистнево план выполнен на 100%, и уже оформляются документы для передачи жилья.

Все больше муниципалитетов переходят от закупок к строительству нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах. Специалисты Минстроя регулярно выезжают на объекты для контроля качества и сроков.

"Мы не просто обеспечиваем жильем — мы создаем условия для нового этапа жизни детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы построена эффективная система, которая охватывает все этапы: от закупок и строительства до контроля и передачи ключей. Муниципалитеты работают активнее, и Минстрой поддерживает их на каждом шагу. Это их первый настоящий дом, и мы несем ответственность за этот результат", — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин. 

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