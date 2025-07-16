В Самаре два троллейбусных маршрута пустят по укороченной схеме

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С 09:00 17 июля по 09:00 21 июля троллейбусные маршруты № 6 и № 16 проследуют по укороченной трассе от Губернского рынка до площади Революции, сообщает департамент транспорта Самары.