В Самаре два троллейбусных маршрута пустят по укороченной схеме

С 09:00 17 июля по 09:00 21 июля троллейбусные маршруты № 6 и № 16 проследуют по укороченной трассе от Губернского рынка до площади Революции, сообщает департамент транспорта Самары.
Это связано с проведением работ по замене коммуникаций на ул. Алексея Толстого, в районе домов № 26/28.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????