На снос долгостроя на проспекте Карла Маркса выделят 170 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который снесет 9-этажный долгострой на пр. Карла Маркса, 57, расположенный в Железнодорожном районе города.
Речь идет о самовольной постройке (объекте незавершенного капитального строительства) площадью 18,3 тыс. кв. метров, расположенной между домами № 59А по пр. Карла Маркса и № 13 по ул. Киевская.
Напомним, в октябре 2024 г. департамент градостроительства искал подрядчика, который должен был разработать проект демонтажа этого долгостроя. Начальная цена контракта составляла 458 тыс. рублей.
Известно, что долгострою более 20 лет. Изначально планировалось, что на этом месте появится 8-этажный спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой, рассчитанной на 70 автомобилей.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет