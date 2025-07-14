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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На снос долгостроя на проспекте Карла Маркса выделят 170 млн рублей

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который снесет 9-этажный долгострой на пр. Карла Маркса, 57, расположенный в Железнодорожном районе города.

Речь идет о самовольной постройке (объекте незавершенного капитального строительства) площадью 18,3 тыс. кв. метров, расположенной между домами № 59А по пр. Карла Маркса и № 13 по ул. Киевская.

Напомним, в октябре 2024 г. департамент градостроительства искал подрядчика, который должен был разработать проект демонтажа этого долгостроя. Начальная цена контракта составляла 458 тыс. рублей.

Известно, что долгострою более 20 лет. Изначально планировалось, что на этом месте появится 8-этажный спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой, рассчитанной на 70 автомобилей.

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