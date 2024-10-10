В Самаре планируют снести долгострой на проспекте Карла Маркса

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который разработает проект организации работ по сносу долгостроя на проспекте Карла Маркса, 57 (пересечение улиц Киевской и Тухачевского). Речь идет о самовольной постройке - девятиэтажном (включая подземный этаж) нежилом здании площадью 18,39 тыс. кв. метров в Железнодорожном районе.

Начальная цена контракта на разработку проекта составляет 458 тыс. рублей.

Победителя торгов определят после 21 октября, он должен будет создать проект в течение 70 календарных дней.

Основанием для проектирования послужило решение Железнодорожного районного суда Самары от 26 мая 2020 года, а также апелляция судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 26.09.2023 и постановление горадминистрации от 26 июля 2024 года.

Известно, что долгострою более 20 лет. Изначально планировалось, что на этом месте появится спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой.