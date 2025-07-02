Владелец "Вива Лэнда" отсудил деньги, вложенные в застройку центра Самары

Региональный арбитраж вынес решение по иску оператора ТРК "Вива Лэнд" - ООО "Рубин" - к ООО СЗ ИК "Новый город". Причиной разбирательства стали 645,5 млн рублей, вложенные в подготовку застройки 125-го квартала в центре Самары.

"Новый город" получил участок в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Соответственно, компания планировала возвести там высотки. Однако этого так и не произошло. Одной из причин стало то, что квартал попал в границы исторического поселения. Его перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) теперь там запрещено. Правда, при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (около 10 этажей). Добиться этого "Новому городу" пока не удалось. Сейчас компания судится с властями.

Между тем у застройщика разгорелся корпоративный спор. Инициировал его Владимир Кузьмин, который владеет 75% компании и является бенефициаром ТРК "Вива Лэнд". Через суд он добился исключения Разет Орцаевой из состава учредителей "Нового города" с долей 25%. Она сохранила за собой пост директора и сейчас пытается оспорить это решение.

Однако Владимир Кузьмин одержал еще одну победу. Его ООО "Рубин", являющееся оператором "Вива Лэнда", отсудило у "Нового города" 645,5 млн рублей, в том числе 496,9 млн рублей задолженности по договору займа и 148,5 млн рублей процентов за пользование деньгами, а также неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 12 февраля 2025 года по день фактического исполнения обязательства по оплате.

Согласно условиям договора, озвученым в суде, "Рубин" предоставил этот заем "Новому городу" на оплату расходов по отселению жильцов из ветхого аварийного жилья. Срок выплаты ограничили моментом ввода в эксплуатацию первого дома, но не позднее 11 февраля 2025 года.

Учитывая, что договор РЗТ истекает 6 июня 2026 года, а строительство так и не началось, "Рубин" счел, что "Новый город" не сможет вернуть компании деньги в срок, и решил в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Причем условия соглашения позволяют это сделать. Представители застройщика же назвали такой маневр партнера "злоупотребление правом".

Договорится у компаний не получилось. Поэтому разбирательство и перетекло в судебную плоскость. Причем "Новый город" выступил со встречным иском, потребовав признания договора займа недействительной сделкой. Представители застройщика заявили, что фактически указанная сумма была инвестициями участника общества в бизнес, а взыскание денег может привести к банкротству компании, так как собственных средств у нее нет. В результате под угрозой окажется и реализация проекта РЗТ.

Стало предметом спора и исполнение "Рубином" своих обязательств. Сама компания заявила в суде, что программа по отселению жильцов из ветхого и аварийного жилья за счет заемных средств ответчиком выполнена полностью. "Новый город" же говорит, что не отселены жильцы дома на ул. Буянова, 112/84, так как владелице не перечислили стоимость объекта недвижимости из-за отказа Владимира Кузьмина, и именно это мешает начать строительство.

Разет Орцаева, которая участвовала в процессе как третье лицо, заявила в суде, что считает договор займа ничтожной сделкой, так как "он заключен между аффилированными лицами в отсутствие разумных экономических причин для его совершения". Также она озвучила мнение, что весь этот процесс направлен на то, чтобы Владимир Кузьмин получил единственный актив "Нового города" - площадку РЗТ.

Однако все эти доводы суд не убедили. При принятии решения арбитраж ориентировался на условия договора, по которому "Новый город" должен был вернуть "Рубину" деньги до 11 февраля 2025 года. Поэтому частично и удовлетворил иск последнего.

Что касается требований "Нового города", то в их удовлетворении суд отказал - истек срок давности. К тому же он не счел договор займа инвестициями, так как, согласно условиям, "Рубин" не становится владельцем части создаваемого имущества, а лишь приобретает права требования к должнику. Тот факт, что Владимир Кузьмин является участником обеих компаний, по мнению арбитража, не доказывает, что именно он получит право собственности на построенные здания или доли в них.

Вероятно, на этом разбирательство не закончится. У "Нового города" есть месяц на обжалование решения суда.