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Строительство Строительство и недвижимость

Оператор ТРК "Вива Лэнд" вступил в конфликт с "Новым городом"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" потребовал от ООО Специализированный застройщик Инвестиционная компания "Новый город" вернуть 645,4 млн руб., предоставленных на подготовку территории 125-го квартала к строительству.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, в 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминают близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку. Сейчас доля Кузьмина в ООО СЗ ИК "Новый город" составляет 75%. Остальные 25% принадлежат Разет Орцаевой.

По данным ИАС Seldon.Basis, Разет Орцаева с 22 августа 2016 г. по 9 февраля 2017 г. руководила ООО СК "Новый город". Эта компания в 2014 г. взялась за достройку объектов обанкроченного "Самарагорстроя" (входившего в "Волга-Групп"): жилые комплексы "Альбатрос" (на пересечении ул. Владимирской/Тухачевского) и "Монблан" (в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова). Последний так и не построили, а вместо него в 125-м квартале появился ЖК "Ильинская Плаза". Позже ООО СК "Новый город" подпало под банкротство, а в июле 2024 г. принято решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.

В 2020 г. "Рубин", гендиректором и учредителем которого выступает Владимир Кузьмин, по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. На выделенные деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей.

Программа расселения, по словам представителей "Нового города", не выполнена. На ул. Буянова остаются невыкупленными дом с землей. Договор купли-продажи этих объектов недвижимости за 50 млн руб. был заключен в 2022 году. Из них 48 млн руб. не выплачены собственнику. По логике застройщика, профинансировать сделку должен был "Рубин". Ранее она была одобрена дочерью Владимира Кузьмина - Ольгой Кузьминой, которая до октября 2022 г. входила в состав учредителей "Нового города". 

В свою очередь "Рубин" предлагал застройщику предоставить отчет о целевом расходовании выделенных средств, чего компания не сделала. Тогда была проведена аудиторская проверка, которая показала нецелевое использование средств. В чем выражается этот вывод представитель "Рубина" не пояснила. 

В связи с тем, что начало строительства в 125-м квартале отсрочено на неопределенный период, компания-инвестор потребовала вернуть занятую сумму досрочно. Согласно договору займа, срок возврата средств - февраль 2025 года. 

Параллельно арбитражный суд повторно рассматривает иск "Нового города" к администрации Самары и на тот момент мэру Елене Лапушкиной. Таким образом компания добивается разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков под многоэтажную жилую застройку в 125-м квартале. По делу назначена экспертиза, которая должна установить какая площадь территории находится в охранных зонах объектов культурного наследия, где запрещено строительство, и на какой площади возможно возведение домов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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