Оператор ТРК "Вива Лэнд" вступил в конфликт с "Новым городом"

Оператор ТРК "Вива Лэнд" ООО "Рубин" потребовал от ООО Специализированный застройщик Инвестиционная компания "Новый город" вернуть 645,4 млн руб., предоставленных на подготовку территории 125-го квартала к строительству.

Напомним, в 2020 г. бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин вошел в состав учредителей ООО "Инвестиционная компания "Новый Город". СМИ упоминают близость компании к идеологу ИСК "Волга-Групп" Евгению Корчаку. Сейчас доля Кузьмина в ООО СЗ ИК "Новый город" составляет 75%. Остальные 25% принадлежат Разет Орцаевой.

В 2020 г. "Рубин", гендиректором и учредителем которого выступает Владимир Кузьмин, по договору займа предоставил "Новому городу" средства для расчистки территории и начала строительства в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. На выделенные деньги компания должна была выкупить ветхое жилье и земельные участки под ним, расселить людей.

Программа расселения, по словам представителей "Нового города", не выполнена. На ул. Буянова остаются невыкупленными дом с землей. Договор купли-продажи этих объектов недвижимости за 50 млн руб. был заключен в 2022 году. Из них 48 млн руб. не выплачены собственнику. По логике застройщика, профинансировать сделку должен был "Рубин". Ранее она была одобрена дочерью Владимира Кузьмина - Ольгой Кузьминой, которая до октября 2022 г. входила в состав учредителей "Нового города".

В свою очередь "Рубин" предлагал застройщику предоставить отчет о целевом расходовании выделенных средств, чего компания не сделала. Тогда была проведена аудиторская проверка, которая показала нецелевое использование средств. В чем выражается этот вывод представитель "Рубина" не пояснила.

В связи с тем, что начало строительства в 125-м квартале отсрочено на неопределенный период, компания-инвестор потребовала вернуть занятую сумму досрочно. Согласно договору займа, срок возврата средств - февраль 2025 года.

Параллельно арбитражный суд повторно рассматривает иск "Нового города" к администрации Самары и на тот момент мэру Елене Лапушкиной. Таким образом компания добивается разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков под многоэтажную жилую застройку в 125-м квартале. По делу назначена экспертиза, которая должна установить какая площадь территории находится в охранных зонах объектов культурного наследия, где запрещено строительство, и на какой площади возможно возведение домов.