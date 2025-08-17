"Лада" — серебряный призер Кубка Минска

В столице Беларуси завершился Кубок Минска, в котором приняли участие четыре команды: "Адмирал" (Владивосток), "Динамо" (Минск), "Лада" (Тольятти) и "Металлург" (Магнитогорск).
По итогам сыгранных матчей "Лада" заняла второе место
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!