"Акрон" потерпел первое поражение в сезоне

ФК "Акрон" уступил "Оренбургу", прервав шестиматчевую беспроигрышную серию на старте сезона 2025/26.
Счет на 40-й минуте открыли тольяттинцы: мяч в ворота гостей отправил Лончар. Он же на 59 минуте забил автогол.
Оренбуржцы вырвались вперед на 85 минуте.
Игра закончилась со счетом 1:2.
В 6 туре МИР РПЛ 2025/26 "Акрон" встретится с ЦСКА 24 августа.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.