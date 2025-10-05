Заур Тедеев: "Мы могли выжать еще больше"

После ничьи с "Зенитом" (1:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поблагодарил болельщиков за поддержку в тяжелый период и прокомментировал исход встречи.

"Много истинных болельщиков у нас, которые мне иногда пишут в личные сообщения со словами поддержки. Хочу искренне всех поблагодарить, особенно в такой тяжелый период, когда они поддерживают нас по-всякому. Бывает, что приходят даже на тренировку, поддерживают нас, - отметил Тедеев. - Им низкий поклон, мы живем и играем ради них. Среди этих болельщиков есть и наши близкие, которые поодаль от нас, и они тоже много переживают и поддерживают команду и меня лично. Мне это дает еще больше сил, несмотря на то, что такой достаточно тяжелый период наступил лично у меня, как у тренера, так как все для нас складывается не совсем ожидаемо в плане результата.

По игре, если вспомнить и подытожить какой-то определенный пройденный этап, надо признать то, что со всеми командами, которые находятся вверху турнирной таблицы, я не помню ни одного матча, где бы мы прям явно по игре кому-либо проиграли. У нас всегда возникали моменты, мы могли даже побеждать в этих матчах, но такова судьба.

Я никогда не опускаю рук, даже когда мне плохо после матча или поражения, все хорошо складывается уже на следующий день, когда я вижу снова своих футболистов и как они относятся к делу. И сегодня такую правильную речь перед игрой сказал Артем [Дзюба], и я невольно вспомнил то, что он делал и на чемпионате мира как личность, когда он всколыхнул всю страну в определенный момент. Сегодня он всколыхнул и мое сердце, я уверен, что это и помогло во многом футболистам. То, что он выхолощен был уже к концу матча, и поэтому так сложилось с пенальти — это определенный образ эмоций, которые в какой-то момент вот так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности.

Мои футболисты играли хорошо, создавали достаточно много моментов, особенно в начале, из которых мы могли выжать еще больше пользы и забить в первом тайме один мяч как минимум. Во втором тайме в силу обстоятельств, которые сегодня складываются внутри нашей команды, было сложно по ходу игры вносить какие-то корректировки. Это связано прежде всего с тем, что некоторые футболисты только пришли к нам, некоторые футболисты выходят только из лазарета. Нужно отметить, что все футболисты, которые вышли на замену, они внесли огромнейший вклад в ту ситуацию, связанную именно с игрой. Может быть, не с результатом, хотя мы очень-очень были близки к этому, но с игрой уж точно. Поэтому всем абсолютное спасибо за то, что они сегодня бились за футбольный клуб "Акрон".