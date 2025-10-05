В массовом ДТП под Сызранью пострадали 7 человек, включая детей

В ночь на воскресенье, 5 октября, в 00:05 под Сызранью произошло массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек, передает ГУ МВД по Самарской области.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Авария произошла на 883 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель большегруза DAF допустил наезд на легковые автомобили Kia и Geely, а также большегруз Volvo, которые остановились на красный сигнал светофора. На месте происшествия пострадали 7 человек, 3 из них — несовершеннолетние, погибших нет.

Всех госпитализировали в ЦРБ Сызрани. Обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень телесных повреждений уточняются. Движение по автотрассе идет в рабочем режиме.