ДТП Происшествия

В массовом ДТП под Сызранью пострадали 7 человек, включая детей

СЫЗРАНЬ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ночь на воскресенье, 5 октября, в 00:05 под Сызранью произошло массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Авария произошла на 883 км трассы М-5. По предварительным данным, водитель большегруза DAF допустил наезд на легковые автомобили Kia и Geely, а также большегруз Volvo, которые остановились на красный сигнал светофора. На месте происшествия пострадали 7 человек, 3 из них — несовершеннолетние, погибших нет.

Всех госпитализировали в ЦРБ Сызрани. Обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень телесных повреждений уточняются.  Движение по автотрассе идет в рабочем режиме.

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

